EN VIVO Sudamericano sub 17: Bolivia vs Perú - minuto a minuto y goles - fecha 3

Las selecciones de Bolivia y Perú se enfrentarán este miércoles 8 de abril por la tercera fecha del grupo B del Campeonato Sudamericano Sub-17 que se disputa en Paraguay, en un duelo clave para ambos equipos en sus aspiraciones dentro del torneo.

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Bolivia llega a este compromiso con un rendimiento irregular, luego de caer 5-0 frente a Brasil en su debut y posteriormente empatar 2-2 ante Venezuela en la segunda jornada, resultados que lo obligan a sumar de a tres.

Perú también atraviesa un inicio complicado en el certamen, tras haber perdido 4-1 ante Argentina en la primera fecha y repetir marcador en su segunda salida frente a Brasil, por lo que necesita reaccionar para mantenerse con vida.

En ese contexto, se espera que ambos equipos salgan a proponer desde el primer minuto, en un partido abierto y con urgencias compartidas, donde solo una victoria les permitirá seguir aspirando a avanzar en el campeonato.

Bolivia vs Perú: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 8 de abril

El partido Bolivia vs Perú por la tercera fecha del Sudamericano sub 17 se disputará este miércoles 8 de abril a partir de las 17:00 (hora local). El duelo se podrá ver en la Tigo Sports y Directv Sports, YouTube de Conmebol, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

España: 21:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 19:00

Estados Unidos: 19:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)

México: 17:00