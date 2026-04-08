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Selección Colombia

Sudamericano sub 17: tabla de posiciones del grupo A luego de la tercera fecha

Colombia se metió en zona de clasificación a la próxima ronda del torneo continental.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Sudamericano sub 17: tabla de posiciones del grupo A luego de la tercera fecha
Selección Colombia sub 17 // Federación Colombiana de Fútbol

La tercera fecha del grupo A del Sudamericano Sub 17 dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones, la cual empieza a tomar forma de cara a la recta final de la fase de grupos.

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En el primer turno de la jornada disputada este martes 7 de abril, la Selección de Ecuador se impuso 2-1 sobre Uruguay, resultado que le permitió consolidarse en el liderato con siete puntos.

Posteriormente, Colombia logró un triunfo clave al vencer 1-0 a Chile, sumando así su primera victoria del certamen y escalando hasta la segunda posición con cuatro unidades.

Con estos resultados, Ecuador lidera con siete puntos, seguido por Colombia con cuatro, mientras que Selección de Uruguay Sub 17 se queda con dos unidades en la tercera casilla.

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En la parte baja aparecen Paraguay y Chile, ambos con un punto y diferencia de gol negativa, complicando sus aspiraciones de clasificación directa.

Tabla de posiciones grupo A - Sudamericano sub 17 - fecha 3

1. Ecuador, 7
2. *Colombia, 4
3. Uruguay, 2
4. *Paraguay, 1 (-1)
5. *Chile, 1 (-1)

*Selecciones que ya cumplieron su jornada de descanso.

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Cabe recordar que, al tratarse de un grupo de cinco selecciones, en cada jornada un equipo tiene descanso, situación que ya cumplieron Colombia, Paraguay y Chile en las fechas anteriores.

Próxima fecha del Sudamericano sub 17

La próxima jornada, programada para el jueves 9 de abril, tendrá como duelos a Colombia frente a Uruguay y Chile ante Paraguay, en partidos determinantes teniendo en cuenta que los dos primeros avanzarán a semifinales y asegurarán su cupo al Mundial, mientras que los otros equipos deberán disputar un ‘final four’ por los últimos boletos.

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