EN VIVO Sudamericano sub-17: Brasil vs Colombia - minuto a minuto y goles - semifinal

Brasil y Colombia se enfrentarán este jueves en una de las semifinales del Sudamericano sub 17 de la categoría que se disputa en Paraguay, en un duelo que definirá a uno de los finalistas del certamen.

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El equipo brasileño llega como uno de los grandes favoritos, luego de completar una fase de grupos perfecta con 12 puntos, lo que le permitió quedarse con el primer lugar del grupo B mostrando solidez en todas sus líneas.

Por su parte, Colombia avanzó a esta instancia tras finalizar en la segunda posición del grupo A con siete unidades en cuatro compromisos, resultados que le permitieron meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Más allá del resultado, ambas selecciones ya aseguraron su clasificación a la Copa del Mundo Sub-17, por lo que este compromiso tendrá como principal objetivo definir al equipo que luchará por el título continental en territorio paraguayo.

Brasil vs Colombia: cómo VER EN VIVO HOY jueves 16 de abril

El partido Brasil vs Colombia por las semifinales del Sudamericano sub 17 se disputará este jueves 16 de abril a partir de las 17:00 (hora local). El duelo se podrá ver en la App del Canal RCN y el canal de YouTube de Deportes RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

España: 21:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 16:00