La FCF oficializó el último amistoso de Colombia antes del Mundial

La Federación Colombiana de Fútbol anunció este jueves 16 de abril el último partido amistoso que disputará la Selección Colombia antes de su participación en la Copa del Mundo 2026.

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Detalles del último amistoso de Colombia antes de la Copa del Mundo

El compromiso será frente a Selección de Jordania el domingo 7 de junio en el Snapdragon Stadium, a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana).

Este encuentro hará parte de la serie internacional denominada “Countdown to ’26”, un minitorneo que reúne a cuatro selecciones clasificadas al Mundial: Suiza, Australia, Colombia y Jordania.

Para ese momento ya se habrá oficializado la lista de convocados al Mundial, por lo que este partido servirá como la última prueba del equipo antes del inicio de la competencia oficial.

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En ese sentido, el cuerpo técnico podrá afinar detalles tácticos y evaluar el estado físico de los jugadores en un contexto competitivo previo al debut mundialista.

¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial 2026?

Cabe recordar que Colombia iniciará su camino en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio, cuando enfrente a Selección de Uzbekistán en la primera jornada.

El combinado nacional hace parte del grupo K, en el que también se medirá a la República Democrática del Congo y Portugal.

Por su parte, Jordania integrará el grupo J del certamen, donde tendrá como rivales a Austria, Argelia y Argentina.

De esta manera, la Selección Colombia ya tiene definido su calendario de preparación previo al Mundial, cerrando su etapa de amistosos con un duelo internacional que servirá como último examen antes de la cita orbital.