EN VIVO Sudamericano sub 17: Chile vs Paraguay - minuto a minuto y goles - fecha 4

Las selecciones de Chile y Paraguay se enfrentarán este jueves 9 de abril por la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano sub-17, en un duelo clave que se disputará en territorio paraguayo.

El compromiso corresponde al grupo A, donde ambos equipos llegan con la necesidad de sumar, ya que apenas registran un punto en dos partidos disputados cada uno, lo que los deja en una situación comprometida en la tabla.

Tanto Chile como Paraguay ya cumplieron con su jornada de descanso, por lo que afrontarán este encuentro con planteles en plenitud física, buscando una victoria que les permita mantenerse con vida en el torneo.

Aunque sus opciones de avanzar a las semifinales son reducidas, ambos combinados siguen en la pelea por uno de los cupos al Mundial de la categoría, por lo que el partido cobra una relevancia especial en sus aspiraciones.

Chile vs Paraguay: cómo VER EN VIVO HOY jueves 9 de abril

El partido Chile vs Paraguay por la cuarta fecha del Sudamericano sub 17 se disputará este jueves 9 de abril a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en DirecTV Sports y Tigo Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

España: 00:00

Portugal: 01:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

Estados Unidos: 19:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)

México: 17:00