EN VIVO Sudamericano sub-17: Ecuador vs Argentina - minuto a minuto y goles - semifinal

Ecuador y Argentina se enfrentarán este jueves 16 de abril en una de las semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 17.

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El conjunto ecuatoriano llega a esta instancia tras finalizar en la primera posición del grupo A con diez puntos, superando a la Selección Colombia y mostrando regularidad a lo largo de la fase inicial.

Por su parte, Argentina avanzó como segunda del grupo B con siete unidades, quedando por detrás de Selección de Brasil Sub-17, en una zona que también presentó alta competitividad.

Más allá del resultado, ambas selecciones ya aseguraron su clasificación a la Copa del Mundo Sub-17, por lo que el objetivo principal en este compromiso será conseguir el cupo a la final del torneo sudamericano.

Ecuador vs Argentina: cómo VER EN VIVO HOY jueves 16 de abril

El partido Ecuador vs Argentina por las semifinales del Sudamericano sub 17 se disputará este jueves 16 de abril a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en DirecTV Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

España: 00:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 19:00

Estados Unidos: 19:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)

México: 19:00