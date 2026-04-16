Argentina vs Colombia: las tres cosas que están en juego en Liga de Naciones

Este sábado 18 de abril se disputará una nueva jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol que es la ruta actual para sellar la clasificación para el Mundial de 2027 que se desarrollará en Brasil. Colombia y Argentina se enfrentarán en Ciudad Lanús en un vibrante encuentro que puede empezar a definir hartas cosas en la competencia.

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La fecha también tendrá otros encuentros importantes en la pelea por la repesca internacional. Para ese tema, todavía hay seis selecciones que están en la carrera por esa tercera y cuarta plaza. En estos momentos, Venezuela y Chile ocupan esas posiciones, pero Paraguay, Perú, Ecuador y Uruguay están cerca de esa zona.

Venezuela también tiene la posibilidad de clasificar de manera directa, siempre y cuando supere los dos partidos que le quedan y que haya tropiezos en la parte alta de Argentina y Colombia.

Sin embargo, aunque toda la jornada es importante, el duelo entre Argentina vs Colombia será crucial por tres aspectos que podrían empezar a definir todo en la Liga de Naciones de la Conmebol.

DEFINIR LA PRIMERA CLASIFICADA AL MUNDIAL DE 2027

Argentina y Colombia ya descansaron y esto puede ser un detalle perfecto para pensar en encaminar la clasificación de manera anticipada, mientras que Venezuela, Chile y Paraguay que siguen a las argentinas y colombianas tendrán que descansar en las siguientes jornadas.

El duelo entre Argentina vs Colombia definiría a la primera clasificada para el Mundial en caso de que haya un triunfo de la ‘Albiceleste’ alcanzará 16 unidades y sería imposible que Venezuela o Chile, que tienen ocho y siete unidades respectivamente puedan superarla.

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Ese mismo caso se vería si Colombia supera la dura prueba de Argentina en condición de visitante en esta fecha de la Liga de Naciones. De ser así, las colombianas sellarán el paso a la cita mundialista en Brasil 2027. Venezuela y Chile tienen que descansar en próximas fechas y no podrían igualar o superar a la ganadora del encuentro en Ciudad Lanús.

Por su parte, si Argentina y Colombia firman un empate, ambas llegarían a 14 unidades y a falta de dos fechas, tendrían la clasificación prácticamente definitiva. Solo tendrían que sacar una unidad en la Liga de Naciones de junio para acceder al Mundial de Brasil 2027. Una alianza para asegurar el punto podría verse en Argentina que pueda dejar a ambas selecciones con el pasaje casi listo.

COLOMBIA BUSCA RECUPERAR EL LIDERATO

Argentina no le pondrá fácil las cosas a Colombia, dado que ambas selecciones van por los mismos objetivos en esta última jornada de abril. Desde la quinta fecha, las argentinas se adueñaron del liderato dejando atrás a Venezuela que partió esta triple jornada en la cima con ocho unidades.

Colombia siempre ha ido junto a Argentina en esta competencia, pero el empate contra Bolivia acabó con el liderato de las dirigidas por Ángelo Marsiglia, dado que, en la cuarta fecha, las colombianas descansaron y ahí aprovechó Venezuela y la misma selección ‘Albiceleste’ para descontar puntos.

En ese orden de ideas, Colombia también busca definir el liderato que puede, o seguir siendo compartido en caso de que haya un empate en Ciudad Lanús, o adueñarse en soledad de esa cima con 16 unidades. La ‘Tricolor’ tomó la parte alta en la segunda fecha y la tuvo hasta la tercera antes de descansar.

Para Colombia también está en juego afianzarse en el liderato, algo que no logra desde la tercera jornada. Ya han pasado tres jornadas en las que estuvo en la cuarta plaza firmando repechaje y en la segunda en donde está actualmente.

DEFINIR LA TABLA DE GOLEADORAS ENTRE COLOMBIA Y ARGENTINA

Aparte de la cima y de asegurar la clasificación para el Mundial, hay otro aspecto que espera por la definición y que se podría empezar a decidir a partir de esta séptima fecha cuando queden dos jornadas más en junio. Se trata de la tabla de goleadoras que por ahora favorece a Colombia, pero tiene a Argentina muy cerca.

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Después de las seis fechas que se han disputado, Colombia lidera en la tabla de goleadoras con Leicy Santos que cosecha cuatro anotaciones. Detrás de Leicy está Florencia Bonsegundo, capitana de la ‘Albiceleste’ con tres tantos. En la tercera plaza está Daniela Montoya con dos y en la cuarta está Maricel Pereyra con misma cantidad de anotaciones.

Con este panorama, Leicy Santos y Florencia Bonsegundo, capitanas de ambas selecciones pelearían por el premio de goleadora del torneo. Un duro frente a frente entre las dos jugadoras de amplia trayectoria por Europa.