EN VIVO Sudamericano Sub-17: Ecuador vs Brasil - minuto a minuto y goles - tercer puesto

Las selecciones de Ecuador y Brasil se enfrentarán este domingo 19 de abril en Paraguay por el partido que definirá el tercer puesto del Campeonato Sudamericano Sub-17.

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El compromiso servirá como antesala de la gran final del torneo y reunirá a dos selecciones que llegan tras caer en semifinales: Ecuador fue superado por Argentina, mientras que Brasil perdió frente a Colombia.

Ambos equipos buscarán cerrar su participación con una victoria que les permita subir al podio del certamen, en un duelo que promete intensidad pese a no definir el título.

Cabe recordar que tanto Ecuador como Brasil ya aseguraron su clasificación a la próxima Copa del Mundo de la categoría, por lo que este partido también servirá como preparación de cara al reto internacional.

Ecuador vs Brasil: cómo VER EN VIVO HOY domingo 19 de abril

El partido Ecuador vs Brasil por la definición del tercer puesto del Sudamericano sub 17 se disputará este domingo 19 de abril a partir de las 17:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Directv Sports y YouTube de Conmebol, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

España: 21:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 15:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 14:00 (Los Ángeles)

México: 14:00