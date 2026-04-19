Mundial sub 17: definidos los siete clasificados por Conmebol

Quedaron definidos los siete representantes de la Conmebol para la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026, certamen que contará con un formato ampliado de 48 selecciones participantes.

Así se distribuyen los cupos al Mundial sub 17

Para esta edición, la FIFA asignó siete cupos a Sudamérica, dentro de una distribución global que incluye once selecciones de Europa, diez de África, nueve de Asia, ocho de Concacaf y tres de Oceanía.

Selecciones suramericanas en el Mundial sub 17

Los equipos sudamericanos que aseguraron su clasificación son: Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Chile y Venezuela.

La clasificación de estas selecciones se definió a través del Campeonato Sudamericano Sub-17, competencia que sirvió como eliminatoria directa para el Mundial de la categoría.

En dicho torneo, los equipos se enfrentaron en una fase de grupos y posteriormente en instancias finales que determinaron tanto al campeón como a los clasificados al certamen mundialista.

Inicialmente, los dos mejores de cada grupo aseguraron su presencia en el Mundial, mientras que los cupos restantes se definieron mediante partidos adicionales entre las selecciones ubicadas en posiciones intermedias.

De esta manera, Suramérica completó su cuota de siete selecciones en una nueva edición de un Mundial que cuenta con un número significativo de participantes.

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Este modelo busca darle mayor representación a todas las confederaciones y aumentar la competitividad en el fútbol juvenil a nivel global.

Con este panorama, las selecciones clasificadas comenzarán ahora su preparación de cara a la cita mundialista, donde buscarán competir por el título en un escenario más amplio y exigente.