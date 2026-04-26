La Selección Colombia Femenina Sub-17 ya está lista para iniciar su camino en el Campeonato Sudamericano de la categoría, certamen que entrega cupos al Mundial de Marruecos 2026. El equipo nacional debuta este domingo 26 de abril frente a Argentina, en un duelo de alta exigencia que marcará el comienzo de la ilusión tricolor en territorio paraguayo.

Colombia afina detalles para su estreno ante Argentina en el Sudamericano Femenino Sub-17

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Entre las convocadas aparecen jugadoras de clubes como Millonarios, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y Junior, además de futbolistas que militan en el exterior, reflejando el crecimiento del fútbol femenino juvenil colombiano.

El encuentro entre Colombia y Argentina está programado para las 3:00 de la tarde (hora colombiana). Inicialmente se manejó el Estadio CARFEM de Ypané como sede, aunque la información más reciente ubica el compromiso en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

Para ver el partido EN VIVO la transmisión está a cargo de la App de Deportes del Canal RCN y en su señal HD2. Para detalles e información online en Deportes RCN.

EN VIVO Sudamericano sub 17 Femenino: Argentina vs. Colombia - minuto a minuto y goles - fecha 1 [DEPORTES RCN]

EN VIVO Sudamericano sub 17 Femenino: Argentina vs. Colombia - minuto a minuto y goles - fecha 1

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Bajo la dirección técnica de Carlos Paniagua, el combinado colombiano completó este sábado su último entrenamiento previo al compromiso inaugural. La jornada estuvo enfocada en el diseño estratégico para enfrentar al conjunto albiceleste, rival que llega tras mostrar buenas sensaciones en su primera presentación del torneo. El cierre de la sesión estuvo dedicado a las acciones de pelota quieta, aspecto que puede resultar determinante en partidos cerrados.

El seleccionador nacional se refirió al desafío que representa enfrentar a Argentina en el estreno y dejó clara la idea de juego que pretende imponer: “Es un equipo que mostró muy buenas condiciones contra su primer rival. Son intensas en su juego e intentaremos que Colombia imponga condiciones con la pelota”, afirmó Paniagua en declaraciones oficiales.

La delegación cafetera llegó a Paraguay luego de una concentración que arrancó el pasado 11 de abril en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá. Allí, el cuerpo técnico definió la nómina definitiva de 22 futbolistas que buscan un nuevo título continental y asegurar la clasificación mundialista. La tricolor Sub 17 masculina fue campeona hace un par de semanas, también en Paraguay.