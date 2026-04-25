Colombia sueña con el Sudamericano Sub-17: el registro que buscan desde hace 18 años

Este viernes 24 de abril arrancaron las emociones del Sudamericano Femenino Sub-17, justo algunos días después de que terminara la competencia masculina con el título de la Selección Colombia. Nuevamente en Paraguay como sede, el cuadro cafetero espera sacar adelante el título para clasificar al Mundial de Marruecos.

Desde el 2025 aprobaron un Sudamericano Sub-17 anual hasta el 2030 con la necesidad de mejorar la regularidad de las selecciones prejuveniles. Este torneo dará clasificación al Mundial de la categoría que se disputará en Marruecos y que ya tuvo una edición con la Selección Colombia clasificada.

Así como en el Sudamericano Sub-17 masculino, la Selección Colombia arrancó el torneo con fecha de descanso jugando con la presión de conocer los resultados de las demás selecciones. Chile goleó 1-8 a Bolivia, mientras que Argentina superó 0-2 a Paraguay.

Con este panorama, la Selección Colombia debutará el domingo 26 de abril cuando enfrente a Argentina que ya arrancó con una importante victoria para liderar la zona con Chile que tiene mejor diferencia de gol.

LA EDICIÓN QUE COLOMBIA QUIERE REPETIR EN EL SUDAMERICANO SUB-17

Colombia quiere emular lo que hizo hace 18 años cuando se jugó el primer Sudamericano Sub-17 Femenino en Chile. Fue en el 2008 cuando las colombianas afrontaron este reto y lograron quedar campeonas con un recorrido ideal que impulsó a grandes futbolistas como Tatiana Ariza, Yoreli Rincón, Ingrid Vidal, y, por supuesto, entre tantas figuras, la capitana Natalia Gaitán.

Tatiana Ariza fue la goleadora con seis tantos y la historia arrancó en el Grupo A igualando con Ecuador a un tanto, superó a Argentina 0-3, igualó con Chile con un 1-1 y goleó a Bolivia con un 0-5. Clasificaron segundas con ocho puntos e invictas.

En la fase final perdieron contra Brasil con un 3-1, superaron a Argentina con un 1-4 y golearon con un contundente 7-2 a Paraguay. Por la diferencia de gol, Colombia logró quedarse con el primer título del Sudamericano Femenino Sub-17 igualando en puntos con la ‘Canarinha’.

Infortunadamente, en el Mundial de Nueva Zelanda no pudieron lograr un buen resultado eliminadas en la fase de grupos en la que enfrentaron a Dinamarca, Canadá y con las neozelandesas. Quedó última en esa zona con dos puntos.

LOS DEMÁS RESULTADOS DE COLOMBIA EN LOS SUDAMERICANOS SUB-17

En estas categorías, Colombia siempre se ha destacado peleando con la posibilidad de llegar a las fases finales y luchando por el título. En el 2013 volvieron a la siguiente instancia y en el todos contra todos final quedaron segundos detrás de Venezuela.

Luego, en el 2018 volvieron a ser protagonistas en el Sudamericano Femenino Sub-17 llegando a las fases finales, en donde no pudo pelear frente a frente con Brasil que sacó ventajas y selló la clasificación. Cuatro años más tarde fue el mismo resultado perdiendo con las brasileñas.

Sin embargo, era el momento de dar el golpe en el 2022. Colombia fue al Mundial de la India en busca de sacar buenos resultados y competir en un certamen orbital de tú a tú contra las selecciones más grandes del mundo. Llegaron a la final y perdieron contra España.

En 2024 volvieron a ser subcampeones detrás de Brasil que sigue manteniéndose como la selección con más títulos en el Sudamericano Sub-17 con cinco trofeos. Las colombianas tendrán que igualar a Venezuela con dos títulos y acercarse a las brasileñas.

LAS CONVOCADAS DE LA SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17

Carlos Paniagua no dudó en convocar a una base similar que ha tenido en las anteriores ediciones del Sudamericano Sub-17. Entre las jugadoras que repiten están Izabella Cortés, Juanita Parga, Vanessa Puerta y Maura Henao.

Lea también Gustavo Puerta daría salto a gigante de Italia: pagarían 20 millones de euros

Así las cosas, esta fue la convocatoria de la Selección Colombia Sub-17 que debutará el domingo 26 de abril cuando enfrente a Argentina que acabó de ganar contra Paraguay:

Andrea Rodríguez Villadiego – Millonarios F.C.

Ana Sofía Marin Vargas – Millonarios F.C.

Eidy Marcely Ruiz Delgado – Deportivo Cali

Emiliana Isaza Velásquez – Atlético Nacional

Emyli Vanesa Ortega Moreno – Atlético Nacional

Gabriela Delgadillo Gómez – Internacional De Bogotá

Helis Dayana Torres Mena – Orsomarso S.C

Izabela Cortés Rodriguez – Independiente Santa Fe

Joy Hadassah Palacios – Montverde International Futbol Club (USA)

Juanita Parga Valencia – América De Cali

Karen Dayana Correa Moreno – Cortuluá

Lauren Chamorro López – América De Cali

Mariana Rodríguez Lotta – Independiente Santa Fe

Maura Henao Restrepo – América De Cali

Melanie Sierra Martínez – Millonarios F.C.

Oriana Torres Ortiz – Atlas Cp (Liga Valle)

Rihanna Cuesta Narcí – Millonarios F.C.

Sally Victoria Garzón Forero – Millonarios F.C.

Saileth Emilia Bonett Ojeda – Junior F.C.

Sara Gabriela Rojas Espinosa – Llaneros F.C.

Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali

Vanessa Leonor Puerta – Susa Fc Academy