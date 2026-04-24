EN VIVO Sudamericano sub 17 Femenino: Bolivia vs Chile - minuto a minuto y goles - fecha 1

El Campeonato Sudamericano Sub-17 levanta el telón este viernes 24 de abril en Paraguay, con el duelo entre Bolivia y Chile correspondiente a la primera fecha del grupo A, en un torneo que además servirá como clasificatorio a la próxima Copa del Mundo de la categoría.

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El compromiso abrirá la jornada y marcará el debut de ambas selecciones en una zona que también integran Paraguay, Argentina y Colombia, esta última con descanso en la fecha inaugural.

Bolivia y Chile llegan con la ilusión de comenzar sumando en un campeonato corto y exigente, en el que cada punto puede ser determinante para avanzar de fase y acercarse al objetivo mundialista.

Posteriormente, en el segundo turno, Paraguay se enfrentará a Argentina, completando así el arranque del grupo A en este Sudamericano Sub-17 que pone en juego los cupos al Mundial.

Bolivia vs Chile: cómo VER EN VIVO HOY viernes 24 de abril

El partido Bolivia vs Chile por la fecha 1 del Sudamericano Femenino sub 17 se disputará este viernes 24 de abril a partir de las 17:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Directv Sports y ViX; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

España: 21:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)

México: 14:00