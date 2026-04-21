Convocatoria oficial de la Selección Colombia Femenina para el Sudamericano Sub-17

Hace unas horas, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) compartió, a través de sus diferentes plataformas digitales, la lista de convocadas de la Selección Colombia para el Conmebol Sudamericano Femenino Sub 17.

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Colombia a Paraguay

El certamen, así como el Masculino que ganó Colombia, se va a llevar a cabo en territorio paraguayo. El torneo servirá como clasificatorio para lo que será la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Marruecos.



“La Selección Colombia femenina Sub-17 se alista para competir en el CONMEBOL de su categoría. Luego de estar concentradas desde el 11 de abril en la Sede Deportiva de la FCF en Bogotá, el profesor Carlos Paniagua dio la lista final de jugadoras que disputarán el cupo a la Copa Mundial de la FIFA en Marruecos 2026 y el título del campeonato”, informó la FCF.

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Colombia viaja hoy

“La Selección viajará este martes 21 de abril a Asunción, Paraguay, para disputar el torneo programado entre el 24 de abril y el 9 de mayo”, añadió.



Se espera que el combinado patrio pueda llegar hasta las finales del Conmebol Sudamericano. No será una tarea fácil y eso no es un secreto para nadie, pero tampoco será una labor imposible de cumplir.

Esta es la lista de citadas:

Andrea Rodríguez Villadiego – Millonarios F.C.

Ana Sofía Marin Vargas – Millonarios F.C.

Eidy Marcely Ruiz Delgado – Deportivo Cali

Emiliana Isaza Velásquez – Atlético Nacional

Emyli Vanesa Ortega Moreno – Atlético Nacional

Gabriela Delgadillo Gómez – Internacional De Bogotá

Helis Dayana Torres Mena – Orsomarso S.C

Izabela Cortés Rodriguez – Independiente Santa Fe

Joy Hadassah Palacios – Montverde International Futbol Club (USA)

Juanita Parga Valencia – América De Cali

Karen Dayana Correa Moreno – Cortuluá

Lauren Chamorro López – América De Cali

Mariana Rodríguez Lotta – Independiente Santa Fe

Maura Henao Restrepo – América De Cali

Melanie Sierra Martínez – Millonarios F.C.

Oriana Torres Ortiz – Atlas Cp (Liga Valle)

Rihanna Cuesta Narcí – Millonarios F.C.

Sally Victoria Garzón Forero – Millonarios F.C.

Saileth Emilia Bonett Ojeda – Junior F.C.

Sara Gabriela Rojas Espinosa – Llaneros F.C.

Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali

Vanessa Leonor Puerta – Susa Fc Academy









