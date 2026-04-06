EN VIVO Sudamericano sub 17: Perú vs Brasil - minuto a minuto y goles - fecha 2

Las selecciones de Perú y Brasil se enfrentarán por la segunda fecha del grupo B del Campeonato Sudamericano sub-17, que se disputa en Paraguay.

El compromiso llega con realidades distintas para ambos equipos tras lo ocurrido en la jornada inaugural del certamen. Perú viene de caer 1-4 frente a Argentina, mientras que Brasil tuvo un debut contundente al imponerse 5-0 sobre Bolivia.

De esta manera, el conjunto brasileño buscará mantener su paso firme y consolidarse en lo más alto del grupo, mientras que el seleccionado peruano intentará reaccionar para no comprometer sus opciones de avanzar a la siguiente fase.

Cabe recordar que la jornada del Sudamericano sub-17 se abrió con los partidos del grupo A, donde Uruguay empató 1-1 con Paraguay y Colombia igualó 0-0 ante Ecuador.

Perú vs Brasil: cómo VER EN VIVO HOY lunes 6 de abril

El partido Perú vs Brasil por la segunda fecha del Sudamericana sub 17 se disputará este lunes 6 de abril a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Tigo Sports y el canal de YouTube de la Conmebol, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

España: 00:00

Portugal: 01:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

Estados Unidos: 19:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)

México: 17:00