EN VIVO Sudamericano Sub-17: Uruguay vs Venezuela - minuto a minuto y goles

Las selecciones de Uruguay y Venezuela se enfrentarán en el Sudamericano Sub-17 que se disputa en Paraguay, en un partido determinante para sus aspiraciones internacionales.

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Este compromiso tiene carácter clasificatorio al Mundial de la categoría, teniendo en cuenta que ninguno de los dos equipos tiene opciones de ser campeón del torneo, pero sí de asegurar su presencia en la cita orbital.

Uruguay llega tras haber finalizado en la tercera posición del grupo A, mientras que Venezuela fue cuarta del grupo B, lo que los llevó a cruzarse en esta instancia definitiva del campeonato juvenil.

Así, el ganador del partido obtendrá el cupo directo al Mundial Sub-17 y avanzará a disputar el juego por el quinto puesto del Sudamericano, mientras que el perdedor deberá jugar por el séptimo lugar del torneo y buscar allí el último cupo disponible a la cita mundialista.

Uruguay vs Venezuela: cómo VER EN VIVO HOY JUEVES 16 de abril

El partido Uruguay vs Venezuela por la cuarta fecha del Sudamericano sub 17 se disputará este jueves 16 de abril a partir de las 17:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Tigo Sports y Directv Sports, YouTube de Conmebol, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

España: 21:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 15:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 14:00 (Los Ángeles)

México: 14:00