EN VIVO Sudamericano Sub-17: Venezuela vs Perú - minuto a minuto y goles - fecha 4

La cuarta fecha del grupo B del Campeonato Sudamericano Sub 17 traerá un duelo clave este viernes 10 de abril entre Venezuela y Perú, en un partido determinante para sus aspiraciones en el certamen que se disputa en Paraguay.

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La Vinotinto llega a este compromiso ubicada en la cuarta posición del grupo con apenas un punto, aunque con dos partidos aún por disputar, lo que le permite mantener opciones de pelear por la clasificación a la siguiente fase.

Por su parte, Perú atraviesa una situación crítica, pues es último del grupo y no ha sumado unidades en el torneo, acumulando derrotas en sus presentaciones previas, lo que lo obliga a ganar si quiere mantener alguna posibilidad matemática de avanzar.

Este compromiso será especialmente decisivo para la Bicolor, ya que con este partido completará su calendario en la fase de grupos, por lo que una derrota o empate lo dejaría prácticamente sin opciones de clasificar al Mundial de la categoría, en un cierre de jornada que tendrá también el atractivo duelo entre Argentina y Brasil.

Venezuela vs Perú: cómo VER EN VIVO HOY viernes 10 de abril

El partido Venezuela vs Perú por la cuarta fecha del Sudamericano sub 17 se disputará este viernes 10 de abril a partir de las 17:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Tigo Sports y Directv Sports, YouTube de Conmebol, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

España: 21:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 15:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 14:00 (Los Ángeles)

México: 14:00