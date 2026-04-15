EN VIVO Sudamericano U17: Bolivia vs Chile - minuto a minuto y goles

Llegó a su fin la primera instancia del Sudamericano U17 y se definieron a los seis mejores equipos que avanzarían, tanto a las semifinales como a la fase clasificatoria.

En la fase clasificatoria se encuentran justamente Bolivia y Chile, las cuales clasificaron en la tercera y cuarta posición de sus respectivos cupos y ahora lucharán por la obtención de uno de los cupos a la Copa Mundial U17.

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Bolivia vs Chile cómo VER EN VIVO HOY Sudamericano U17 el 16 de abril

El partido entre Bolivia vs Chile por la fase clasificatoria del Sudamericano Femenino U17 se disputará este jueves 16 de abril a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver a través de la APP del Canal RCN, Fútbol RCN HD2 y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Resumen: Colombia (2) vs. Chile (0) | CONMEBOL Liga de Naciones Femenina

¿Cómo les fue a Bolivia y Chile en la fase de grupos del Sudamericano U17?

Chile consiguió un cupo al clasificatorio del Sudamericano U17 tras haber terminado en la casilla 4 del Grupo A con 4 puntos, dejando un saldo de una victoria, un empate y dos derrotas.

Mientras que Bolivia tuvo una destacada y sorpresiva participación en el Grupo B, terminando en el tercer lugar con 5 unidades, tras una victoria, dos empates y una derrota.