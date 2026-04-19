EN VIVO Sudamericano U17: Colombia vs Argentina - minuto a minuto y goles - Final

Llega a su fin una nueva edición del Sudamericano U17, la cual trajo consigo la definición de los equipos que obtuvieron su respectivo cupo a la Copa Mundial de esta categoría y ahora al que será el nuevo campeón de la competencia cuando se enfrenten Colombia y Argentina.

La 'tricolor' ha dado de qué hablar en sus categorías inferiores y la U17 no fue la excepción, ya que a pesar de haber sufrido en la fase de grupos, logró obtener su cupo a las semifinales para jugar con Brasil y, posteriormente, vencerlo con una auténtica goleada 0-3 para llegar a luchar por el título ante la 'albiceleste'.

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Colombia vs Argentina cómo VER EN VIVO HOY final del Sudamericano U17 el 19 de abril

La final entre Colombia vs Argentina en el Sudamericano Femenino U17 se disputará este domingo 19 de abril a partir de las 18:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver a través de la APP del Canal RCN, Fútbol RCN HD2 y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

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¿Cómo llegan Colombia y Argentina a la final del Sudamericano U17?

La 'tricolor', aunque sufrió para clasificar y tuvo un comienzo de competencia bastante irregular, logró imponerse ante Brasil en la semifinal y lo goleó con un marcador de 0-3, dejando las expectativas bastante altas para lo que pueda llegar a ser la gran final.

Mientras que la 'albiceleste' hizo lo propio y también dejó en el camino a un equipo fuerte como lo era el de Ecuador, el cual clasificó primero del Grupo A, pero al que terminó goleando 1-3 para sellar su pase al último partido del certamen.