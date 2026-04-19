Luis Díaz la clave del título de Bayern Múnich en la Bundesliga 2025-2026

El Bayern Múnich volvió a imponer su jerarquía en Alemania al consagrarse campeón de la Bundesliga 2025/2026, sumando un nuevo título a su ya impresionante palmarés. Sin embargo, esta conquista no solo reafirma el dominio del gigante bávaro, sino que también marca una temporada especial por el protagonismo del colombiano Luis Díaz, quien se convirtió en una de las figuras determinantes del equipo.

El título se dio tras la victoria y goleada 4-2 sobre Stuttgart, duelo que se vivió en el marco de la fecha 30 de la Bundesliga en el Estadio Allianz Arena, pero antes de ello, se vivieron otras 29 jornadas llenas de intensidad en donde el atacante de la Selección Colombia tuvo un papel determinante para el título.

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Estas fueron las cifras que dejó Luis Díaz en el título de la Bundesliga

Desde su llegada en la temporada 2025, Díaz aportó desequilibrio, velocidad y una cuota goleadora clave en momentos decisivos. A lo largo del campeonato, el extremo guajiro se consolidó como una de las principales armas ofensivas del Bayern, destacándose tanto por su capacidad para romper líneas defensivas como por su compromiso en la presión alta, un sello característico del conjunto alemán.

Su adaptación al fútbol alemán fue rápida, y jornada tras jornada fue ganándose el reconocimiento de la afición y la confianza del cuerpo técnico. Además, 'lucho' también logró una conexión especial con sus compañeros de ataque, Harry Kane y Olise, generando sociedades que potenciaron el rendimiento colectivo

Justamente en la fecha 30 y la cual fue la definitiva, Bayern Múnich firmó una victoria vibrante por 4-2 frente al VfB Stuttgart en un partido lleno de emociones, intensidad y momentos decisivos que reflejaron el poder ofensivo del conjunto bávaro en donde el colombiano se reportó con dos asistencias, lo que dejó una estadística bastante favorable para Díaz con:

28 partidos jugados

Un aporte de 15 goles: 9 de derecha, 3 de izquierda y 3 de cabeza

16 asistencias

2.241 minutos dentro del terreno de juego

59 tiros a puerta

Goles: Atl. Madrid 2 (3) vs. (4) 2 Real Sociedad | Copa del Rey 2026

Próximo partido de Luis Díaz con el Bayern Múnich

El siguiente reto del delantero colombiano lo acercará nuevamente a otro título con el Bayern Múnich, ya que jugará la semifinal de la Copa de Alemania.

Este duelo será en condición de visitante, contra el Bayern Leverkusen en el BayArena, y el cual se llevará a cabo el miércoles 22 de abril sobre las 13:45 hora Colombia.