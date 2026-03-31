EN VIVO Suecia vs Polonia - minuto a minuto y goles - Fecha FIFA

El enfrentamiento entre Suecia y Polonia se perfila como uno de los duelos más atractivos en la jornada internacional, con dos selecciones europeas que buscan consolidar su identidad y de paso afianzarse en la fase de grupos de la Copa Mundial.

La escuadra comandada por Robert Lewandowski viene de vencer 2-1 a Albania en una de las semifinales del repechaje de Europa, mientras que los suecos hicieron los propio con un 3-1 sobre Ucrania, por lo que a ambos equipos les bastó el tiempo reglamentario para avanzar a la siguiente fase y seguir soñando con la clasificación a la cita mundialista.

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Suecia vs Polonia: cómo VER EN VIVO HOY Fecha FIFA 31 de marzo

El partido entre Suecia vs Polinia en el repechaje europeo se disputará este martes 31 de marzo a partir de las 13:45 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN 2, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 13:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 15:45

Bolivia y Venezuela: 14:45

Estados Unidos: 14:45

México: 14:45

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¿Cómo llega Suecia y Polonia al repechaje europeo?

Suecia llega a este compromiso en un proceso de renovación, apostando por una mezcla de juventud y experiencia. El conjunto escandinavo ha mostrado una evolución en su estilo de juego, con mayor dinamismo en ataque y presión alta en la salida rival. Jugadores como Viktor Gyökeres, quien se han convertido en referentes ofensivos, aportando velocidad y capacidad de definición, tal como lo demostró en el duelo ante Ucrania, en donde se reportó con triplete.

El equipo dirigido por Jan Urban cuenta con una base sólida, liderada por su capitán y máxima figura, Robert Lewandowski, quien sigue siendo una de las principales amenazas en el área rival y se encargó de llevar al equipo hasta esta instancia de la competencia tras anotar en la victoria ante Albania.