Fixture de la Selección Colombia en el Sudamericano masculino sub 17

La Selección Colombia masculina sub 17 está lista para iniciar su participación en el Campeonato Sudamericano de la categoría que llevará a cabo en Paraguay.

El equipo nacional hace parte del grupo A y tendrá como rivales a los seleccionados de Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

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Cómo VER EN VIVO los partidos de la Selección Colombia sub 17 en el Sudamericano

Todos los partidos de la Selección Colombia sub 17 en el Campeonato Sudamericano de la categoría que se desarrollará en Paraguay se podrán VER EN VIVO por la señal de Fútbol RCN.

Fixture de Colombia en el Sudamericano sub 17

La Selección Colombia comenzará su participación en el Sudamericano sub 17 de Paraguay el domingo 5 de abril enfrentando en el Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay, a Ecuador.

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Primera fecha

Fecha: Domingo 5 de abril

Partido: Colombia vs Ecuador

Hora: 3:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay

En la segunda jornada, el martes 7 de abril, el equipo colombiano chocará con Chile desde las 6:00 de la tarde, horario de Colombia.

Segunda fecha

Fecha: Martes 7 de abril

Partido: Colombia vs Chile

Hora: 6:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay

La tercera salida de la Selección Colombia está pactada para el jueves 9 de abril desde las 3:00 de la tarde contra Uruguay.

Tercera fecha

Fecha: Jueves 9 de abril

Partido: Colombia vs Uruguay

Hora: 3:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay

Colombia cerrará la fase de grupos el domingo 12 de abril contra Paraguay desde las 6:00 de la tarde.

Cuarta fecha

Fecha: Domingo 12 de abril

Partido: Colombia vs Paraguay

Hora: 6:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay