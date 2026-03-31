Fixture de la Selección Colombia en el Sudamericano masculino sub 17

La Selección Colombia masculina sub 17 está lista para iniciar su participación en el Campeonato Sudamericano de la categoría que llevará a cabo en Paraguay.
El equipo nacional hace parte del grupo A y tendrá como rivales a los seleccionados de Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Cómo VER EN VIVO los partidos de la Selección Colombia sub 17 en el Sudamericano
Todos los partidos de la Selección Colombia sub 17 en el Campeonato Sudamericano de la categoría que se desarrollará en Paraguay se podrán VER EN VIVO por la señal de Fútbol RCN.
Fixture de Colombia en el Sudamericano sub 17
La Selección Colombia comenzará su participación en el Sudamericano sub 17 de Paraguay el domingo 5 de abril enfrentando en el Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay, a Ecuador.
Primera fecha
Fecha: Domingo 5 de abril
Partido: Colombia vs Ecuador
Hora: 3:00 PM (Hora Col)
Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay
En la segunda jornada, el martes 7 de abril, el equipo colombiano chocará con Chile desde las 6:00 de la tarde, horario de Colombia.
Segunda fecha
Fecha: Martes 7 de abril
Partido: Colombia vs Chile
Hora: 6:00 PM (Hora Col)
Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay
La tercera salida de la Selección Colombia está pactada para el jueves 9 de abril desde las 3:00 de la tarde contra Uruguay.
Tercera fecha
Fecha: Jueves 9 de abril
Partido: Colombia vs Uruguay
Hora: 3:00 PM (Hora Col)
Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay
Colombia cerrará la fase de grupos el domingo 12 de abril contra Paraguay desde las 6:00 de la tarde.
Cuarta fecha
Fecha: Domingo 12 de abril
Partido: Colombia vs Paraguay
Hora: 6:00 PM (Hora Col)
Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay