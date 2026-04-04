EN VIVO Superliga de Turquía: Trabzonspor vs Galatasaray - minuto a minuto y goles - fecha 28

El fútbol turco vivirá este sábado 4 de abril uno de sus duelos más atractivos cuando Trabzonspor reciba a Galatasaray por la fecha 28 de la Superliga, en un enfrentamiento entre dos de los equipos más tradicionales del país.

El compromiso llega con implicaciones directas en la lucha por el título, teniendo en cuenta que Galatasaray lidera la tabla con 64 puntos y un partido pendiente, mientras que Trabzonspor ocupa la tercera posición con 60 unidades, aún con opciones de pelear en la parte alta.

En el conjunto visitante se destaca la presencia del colombiano Davinson Sánchez, quien será titular en la zaga, consolidándose como una de las piezas clave en defensa para el líder del campeonato.

Por su parte, el también colombiano Yaser Asprilla iniciará el compromiso desde el banco de suplentes, en un partido que promete alta intensidad y que puede marcar el rumbo de la recta final del torneo.

Trabzonspor vs Galatasaray: cómo VER EN VIVO HOY sábado 4 de abril

El partido Trabzonspor vs Galatasaray por la fecha 28 de la Superliga de Turquía se disputará este sábado 4 de abril a partir de las 18:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Disney +; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 12:00

España: 18:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 14:00

Bolivia y Venezuela: 13:00

Estados Unidos: 11:00 (D.C.) - 12:00 (Chicago) - 10:00 (California)

México: 11:00