Liga BetPlay 2026-I: cinco jugadores libres que serían inscritos, ¿hasta cuándo hay plazo?

La Liga BetPlay 2026-I entra en una fase clave, luego de que se confirmara la apertura del periodo para la inscripción de jugadores libres, una ventana que puede resultar determinante para varios equipos.

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¿Cuándo se pueden inscribir jugadores libres en la Liga BetPlay?

Según lo establecido, este periodo estará habilitado entre el 6 y el 10 de abril, fechas en las que los clubes podrán reforzar sus plantillas con futbolistas que actualmente se encuentran sin contrato.

Eso sí, existe una condición importante: solo podrán inscribir jugadores aquellos equipos que tengan cupos disponibles en sus nóminas, teniendo en cuenta que el límite es de 25 futbolistas profesionales por plantilla.

En este contexto, hay varios nombres que empiezan a sonar con fuerza y que podrían convertirse en protagonistas durante esta breve ventana de inscripciones.

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Los futbolistas colombianos que están libres

Uno de ellos es Andrés Ibargüen, extremo con experiencia en clubes como Atlético Nacional, Deportes Tolima y América de México, que podría aportar desequilibrio en el frente de ataque.

Otro jugador que aparece en el radar es Ayron del Valle, delantero con pasado en Millonarios y América de Cali, reconocido por su capacidad goleadora en el fútbol colombiano.

También destaca el nombre de Vladimir Hernández, un experimentado mediapunta que ha pasado por equipos como Santos, Nacional, Junior, Medellín y Santa Fe, y que podría ser una alternativa interesante por su trayectoria.

A estos se suman Fabián Castillo, con recorrido internacional en clubes como Deportivo Cali, Colo Colo y FC Dallas, y Andrés Tello, mediocampista con pasado en la Juventus y América de Cali.

De esta manera, el mercado de jugadores libres promete movimiento en los próximos días, con varios equipos atentos a reforzarse en la recta final del campeonato en busca de un lugar en los playoffs.