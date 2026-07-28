En las horas de la noche de este martes 28 de julio, Atlético Nacional de Medellín se va a ver las caras con Tigres FC por el partido de vuelta de la fase 1B de la Copa BetPlay, torneo que reúne a los equipos de la primera división con los de segunda.



Tigres oficiará de local. El compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que se espera cuente con una muy buena presencia de hinchas. Al escenario llegarían más aficionados verdolagas.

El partido de vuelta, jugado la semana inmediatamente anterior en el estadio Cincuentenario, terminó 2 goles a 0 a favor del equipo que es dirigido por el bogotano Lucas Fidolo González Vélez, de 45 años.



Atlético Nacional de Medellín, entonces, empatando o incluso perdiendo por un solo gol, terminará clasificando a la siguiente ronda de la Copa BetPlay. La escuadra antioqueña es favorita para ganar la serie y el mismo certamen.

Hora y canal para ver el juego

La pelota rodará a las 8:30 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal de Win Sports +. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.