EN VIVO Torneo BetPlay: Real Cartagena vs Unión Magdalena - minuto a minuto y goles - fecha 3

Real Cartagena y Unión Magdalena disputarán este viernes 8 de mayo un partido clave por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay 2026-I.

El compromiso se jugará a las 7:00 de la noche en el estadio Jaime Morón León y enfrentará a los dos equipos que actualmente lideran el grupo B del campeonato de ascenso.

Tanto Real Cartagena como Unión Magdalena llegan con cuatro puntos luego de las primeras dos jornadas, por lo que el ganador de este compromiso podría tomar una ventaja importante pensando en la clasificación a la gran final del Torneo BetPlay.

Por su parte, Barranquilla FC y Bogotá FC apenas suman una unidad en el grupo B, situación que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre los principales candidatos a quedarse con el liderato de la zona.

Real Cartagena vs Unión Magdalena: cómo VER EN VIVO HOY viernes 8 de mayo

El partido Real Cartagena vs Unión Magdalena por la tercera fecha del Torneo BetPlay se disputará este viernes 8 de mayo a partir de las 19:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:00

España: 01:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 20:00

Estados Unidos: 20:00 (D.C. y Florida) - 19:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)

México: 18:00