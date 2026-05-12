EN VIVO Torneo Betplay: Unión Magdalena vs. Real Cartagena - minuto a minuto y goles

Unión Magdalena recibe este martes 12 de mayo a Real Cartagena en el Estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar en partido válido por la fecha 4 del grupo B en los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay.

El compromiso entre samarios y heroicos será determinante por el futuro del grupo, ya que se podría empezar a definir un clasificado a la gran final del primer semestre.

Antes del partido, Real Cartagena lidera la zona con siete unidades, mientras que Unión Magdalena es segundo con cuatro puntos.

Real Cartagena quiere dar el golpe

Real Cartagena afronta el partido con el objetivo sacar un buen resultado que le permita seguir en la primera posición del grupo B para seguir con ventaja y definir la clasificación a la final en las dos últimas jornadas.

Los dirigidos por Álvaro Hernández se respaldarán en la parte ofensiva con Mauro Manotas y Fredy Montero, mientras que el entrenador no podrá contar con Juan Sebastián Herrera, quien sufrió una lesión muscular.

Unión Magdalena quiere recuperar terreno

Por otro lado, Unión Magdalena tratará de sacar ventaja en condición de local, con el objetivo de igualar los puntos de Real Cartagena y asumir el liderato del grupo.

Y es que el cuadro samario cuenta con la ventaja deportiva al haber terminado en mejor posición en la fase todos contra todos.

Unión Magdalena Vs Real Cartagena: hora y cómo VER EN VIVO

El partido entre Unión Magdalena contra Real Cartagena por la fecha 4 del grupo B en los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay se disputa este martes 12 de mayo a partir de las 16:00 y se podrá VER EN VIVO por Win Sports.