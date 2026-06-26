EN VIVO Uruguay vs España | Copa Mundial de la FIFA 2026

Uruguay y España se enfrentarán este viernes por la tercera fecha del grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un compromiso que comenzará a las 7:00 p. m. (hora colombiana) y definirá gran parte del futuro de ambas selecciones en el torneo. El partido será transmitido por la señal principal de Canal RCN, el canal de YouTube de Canal RCN y La FM. Todas las emociones del encuentro y del Mundial se podrán seguir en DeportesRCN.com.

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La selección española llega como líder del grupo con cuatro puntos y depende de sí misma para terminar en la primera posición. Un empate le bastará para asegurar la clasificación, aunque buscará una victoria que le permita evitar cualquier cálculo y avanzar como líder de la zona.

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Uruguay, por su parte, afronta el compromiso con mayor presión. El equipo de Marcelo Bielsa suma dos puntos tras igualar sus dos primeros partidos y necesita ganar para asegurar su presencia en los dieciseisavos de final. Un empate lo dejaría pendiente de otros resultados, mientras que una derrota lo dejaría prácticamente eliminado.

La Roja llega fortalecida luego de la goleada 4-0 sobre Arabia Saudita, resultado que disipó las dudas que había dejado el empate sin goles frente a Cabo Verde. Además, el joven Lamine Yamal continuará sumando minutos tras superar la lesión con la que inició el campeonato.

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En Uruguay, la principal novedad pasa por el posible regreso de José María Giménez, quien superó un problema en el tobillo y apunta a ser titular. En contraste, Giorgian De Arrascaeta continúa lesionado y la portería sigue siendo una de las principales incógnitas para Bielsa, con Fernando Muslera y Sergio Rochet disputándose el puesto.

El encuentro también supondrá un nuevo reto físico para ambas selecciones, ya que se disputará en Guadalajara, ciudad ubicada a 1.670 metros sobre el nivel del mar. Será la primera vez que España juegue en altura durante este Mundial, mientras que Uruguay también afrontará esa condición por primera vez en el torneo.

Con el liderato del grupo H en juego y la clasificación todavía por definir, el duelo entre españoles y uruguayos promete ser uno de los más atractivos de la jornada. Ambos seleccionados saben que un buen resultado puede marcar el camino hacia las rondas de eliminación directa.