Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este viernes 26 de junio

Poco a poco, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México avanza a gran velocidad, tanto que ya solo quedan seis grupos por definir a los clasificados con partidos que se llevarán a cabo entre el viernes y sábado 26 y 27 de junio respectivamente.

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Sin duda alguna, las miradas están puestas en el vibrante duelo de Colombia contra Portugal que se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami y que tendrá toda la atención mundial por la importancia de ese encuentro que definirá el liderato. Por ahora, los colombianos mantienen ese puesto con seis unidades.

Sin embargo, antes de ese partido, el Mundial toma protagonismo con los Grupos G, H e I que desarrollarán los compromisos de la tercera fecha este viernes 26 de junio. Habrá partidazos y ahí estará el Canal RCN, el YouTube de La FM Radio y Win Sports para llevar toda la competencia.

MUNDIAL 2026: PARTIDOS, HORARIOS EN COLOMBIA Y TRANSMISIÓN | VIERNES 26 DE JUNIO

Como ya es habitual, la tercera fecha del Grupo G, H e I tendrá los dos partidos de cada zona a la misma hora para garantizar la transparencia deportiva y el juego limpio. Así las cosas, ninguna selección tendrá ventajas de conocer el resultado de rivales directos.

Las emociones arrancarán a partir de las 2 de la tarde (horario de Colombia) con dos vibrantes partidos. Por un lado, Noruega de Erling Haaland se medirá a la Francia de Kylian Mbappé en el Estadio de Boston. A la misma hora por el Grupo I, Senegal enfrentará a Irak en el BMO Field de Toronto.

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En cuanto a las transmisiones de estos partidos, Noruega vs Francia tendrá transmisión en el canal de YouTube de La FM y se podrá ver por la señal de Win Sports. Por su parte, Senegal vs Irak se podrá ver por DSports.

Posteriormente, a las 7 de la noche, Cabo Verde y Arabia Saudita se verán las caras en el Estadio NRG de Houston, Texas y ese encuentro tendrá transmisión de DSports. A la misma hora, el Grupo H tendrá la participación de Uruguay vs España en el Estadio Akron de Guadalajara. Este compromiso tendrá transmisión por la señal principal del Canal RCN y su canal oficial de YouTube.

Por último, la jornada culminará con dos partidos del Grupo G a las 10 de la noche. Nueva Zelanda y Bélgica chocarán en el Estadio BC Place de Vancouver, mientras que Egipto se verá las caras con Irán en el Lumen Field de Seattle. Los dos juegos tendrán señal de DSports.

FECHAS DE DIECISEISAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026

Una vez finalice la fase de grupos, comenzará la etapa de eliminación directa. Los dieciseisavos de final se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio. Todas las incidencias, resultados, estadísticas y novedades del Mundial 2026 podrán seguirse en tiempo real a través de DeportesRCN.com.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.