Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Mundial 2026

EN VIVO USA vs Bélgica | octavos de final Copa del Mundo de 2026

Así podrá ver en vivo el partido entre USA vs Bélgica en los octavos de final del Mundial.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Así podrá ver en vivo el partido entre la Selección de Bélgica y la de Estados Unidos por los octavos de final del Mundial
Así podrá ver en vivo el partido entre la Selección de Bélgica y la de Estados Unidos por los octavos de final del Mundial

Se aproxima el cierre de la fase de los octavos de final de la Copa Mundial, habiendo definido ya a los primeros cuatro equipos clasificados a los cuartos de final y sus respectivos cruces.

Sin embargo, todavía hay cupos por llenar y dos de las selecciones que buscan uno de ellos son las de Estados Unidos y la de Bélgica, las cuales se enfrentarán en el Estadio de Seattle el lunes 6 de julio, siendo este un partido enmarcado por la polémica que hubo con respecto a la reincorporación de Folarin Balogun.

Brasil pierde confianza en Ancelotti: “Es la culpa del entrenador, quedó expuesto”

Lea también

Brasil pierde confianza en Ancelotti: “Es la culpa del entrenador, quedó expuesto”

El delantero que milita en el Mónaco fue expulsado del encuentro contra Bosnia, lo que comprende sanción inmediata, pero a último momento la FIFA decidió quitarle la tarjeta roja, por lo que podrá jugar contra Bélgica.

USA vs Bélgica: cómo VER EN VIVO HOY 6 de julio el Mundial

Este encuentro por los octavos de final de la Copa Mundial se disputará el lunes 6 de julio a partir de las 19:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver a través del respectivo canal de YouTube de LaFM, DSports y la plataforma DGO. Además, sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 19:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:00

Bolivia y Venezuela: 20:00

Cruces definidos de los cuartos de final

Ya hay cuatro equipos dentro de la siguiente instancia, Francia, la cual se encargó de eliminar a la sorpresiva Paraguay, Marruecos, la cual dejó en el camino a la anfitriona, Canadá, Noruega, que también dio una sorpresa eliminando a Brasil con doblete de Haaland, y la Selección de Inglaterra que venció con 10 jugadores a otra anfitriona, México.

Con estas cuatro selecciones clasificadas, los cruces van quedando de la siguiente manera:

  • Francia vs Marruecos

Jueves 9 de julio

15:00 hora Colombia

Gillette Stadium

  • Noruega vs Inglaterra

Sábado 11 de julio

16:00 hora Colombia

Hard Rock Stadium

En esta nota

Mundial 2026 Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos Bélgica Selección de Francia Selección de Inglaterra Selección Colombia Selección de Brasil FIFA