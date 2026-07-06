EN VIVO USA vs Bélgica | octavos de final Copa del Mundo de 2026

Se aproxima el cierre de la fase de los octavos de final de la Copa Mundial, habiendo definido ya a los primeros cuatro equipos clasificados a los cuartos de final y sus respectivos cruces.

Sin embargo, todavía hay cupos por llenar y dos de las selecciones que buscan uno de ellos son las de Estados Unidos y la de Bélgica, las cuales se enfrentarán en el Estadio de Seattle el lunes 6 de julio, siendo este un partido enmarcado por la polémica que hubo con respecto a la reincorporación de Folarin Balogun.

El delantero que milita en el Mónaco fue expulsado del encuentro contra Bosnia, lo que comprende sanción inmediata, pero a último momento la FIFA decidió quitarle la tarjeta roja, por lo que podrá jugar contra Bélgica.

USA vs Bélgica: cómo VER EN VIVO HOY 6 de julio el Mundial

Este encuentro por los octavos de final de la Copa Mundial se disputará el lunes 6 de julio a partir de las 19:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver a través del respectivo canal de YouTube de LaFM, DSports y la plataforma DGO. Además, sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 19:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:00

Bolivia y Venezuela: 20:00

Cruces definidos de los cuartos de final

Ya hay cuatro equipos dentro de la siguiente instancia, Francia, la cual se encargó de eliminar a la sorpresiva Paraguay, Marruecos, la cual dejó en el camino a la anfitriona, Canadá, Noruega, que también dio una sorpresa eliminando a Brasil con doblete de Haaland, y la Selección de Inglaterra que venció con 10 jugadores a otra anfitriona, México.

Con estas cuatro selecciones clasificadas, los cruces van quedando de la siguiente manera:

Francia vs Marruecos

Jueves 9 de julio

15:00 hora Colombia

Gillette Stadium

Noruega vs Inglaterra

Sábado 11 de julio

16:00 hora Colombia

Hard Rock Stadium