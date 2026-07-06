Brasil pierde confianza en Ancelotti: “Es la culpa del entrenador, quedó expuesto”

Carlo Ancelotti tomó las riendas de la selección de Brasil con la necesidad de llegar al Mundial y ser protagonistas para encontrar el sexto título en la historia. Desde 2002 no saben lo que es alzar el trofeo y esto ya empieza a pesar bastante en la ‘Canarinha’ que no ha podido salir del mal momento que viven.

Sin embargo, el primer intento del entrenador italiano no fue el mejor en el Mundial 2026. Logró sellar el paso a los octavos de final y se estrelló contra un Erling Haaland inspirado. Noruega se quedó con el boleto para los cuartos de final tras un doblete del delantero del Manchester City. Neymar descontó sobre el final y Bruno Guimaraes falló un penal cuando el juego iba 0-0.

Después de la eliminación, la prensa brasileña y referentes de la historia de Brasil explotaron con Carlo Ancelotti. Los cambios, la no presencia de Neymar desde el principio y la poca reacción que tuvo el entrenador italiano para cambiar las cosas fue determinante para la eliminación.

“ES LA CULPA DE LOS QUE ESTÁN DENTRO Y DEL ENTRENADOR”; ROMARIO EXPLOTÓ CON ANCELOTTI

Brasil no sabe lo que es llegar a una semifinal desde 2014 en su propio Mundial cuando inició la historia de caídas tras ese 7-1 contra Alemania. En Rusia 2018 no pudieron pasar de cuartos de final y en Catar 2022 tuvieron el mismo camino eliminados por Bélgica y Croacia respectivamente.

El primero en hablar fue Felipe Melo en Sporty afirmando que Neymar debía ser inicialista, “entiendo que el entrenador tiene sus convicciones, pero yo entraría con Neymar de titular. Neymar podría haber convertido el primer penalti, y el partido sería otra historia”.

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Por su parte, Romario no tuvo pelos en la lengua para sentenciar a los jugadores y a Carlo Ancelotti de esta situación, “estoy muy mal, es la culpa de los que están dentro del terreno de juego y del entrenador. Esta no es la Brasil que conocemos”. Señalaron a Vinícius, afirmando que, pese a sus goles, no se puso el equipo al hombro.

Otro de los medios afirmó que Carlo Ancelotti quedó expuesto ante esta eliminación, “la falta de opciones ofensivas del equipo fue evidente. Esto lo dejó más expuesto en la parte final del partido y no pudo evitar la eliminación”.

¿SEGUIRÁ CARLO ANCELOTTI EN BRASIL?

Aunque gran parte de los aficionados, medios y exjugadores señalan a Carlo Ancelotti como uno de los principales actores de este mal momento y de la eliminación, nada va a cambiar con el entrenador italiano que tiene todavía la confianza por parte de los directivos de la ‘Canarinha’.

Antes de que empezara el Mundial, ‘Carletto’ renovó su contrato hasta el final del Mundial del 2030. Pese a la eliminación, por ahora la intención de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) es que el italiano continúe, respete su contrato e intente nuevamente en cuatro años.

Si nada extraordinario ocurre, Carlo Ancelotti no saldrá de la selección de Brasil. El objetivo sigue siendo el mismo, pero ahora estará entre ojos por este fracaso en el último Mundial de varios jugadores, empezando por Neymar, tal vez Casemiro y otros que no alcanzarán a llegar al del 2030.

EL PRÓXIMO RETO DE CARLO ANCELOTTI EN BRASIL

No fue en el primer intento en el Mundial para Carlo Ancelotti en el cargo de seleccionador de Brasil. Sin embargo, habrá que pasar la página e intentarlo nuevamente en el Mundial de 2030 en el que el ex Real Madrid tendrá una chance más para cambiar la perspectiva de referentes, aficionados y de la prensa.

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Después del Mundial, el siguiente reto que tendrá por delante Carlo Ancelotti con la selección de Brasil será nada más ni nada menos que la Copa América 2028. En esa competencia no puede haber otro error para el italiano, si una caída se presenta, la CBF podría tomar una contundente medida antes del Mundial de 2030.