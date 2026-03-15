Máxima expectativa en la cuarta jornada de la Major League Soccer por el duelo entre Vancouver Whitecaps y Minnesota United, programado para las 3:30 p. m., tendrá un atractivo especial: el esperado debut del colombiano James Rodríguez con el conjunto de los Loons.

El mediocampista de la Colombia national football team llega a este compromiso tras completar una semana completa de entrenamientos con Minnesota, luego de superar una leve molestia física provocada por un golpe sufrido durante una práctica. Superado el inconveniente, todo indica que el volante creativo sumará sus primeros minutos oficiales con su nuevo club.

🔴 Alineación del Minnesota: el colombiano arranca como suplente

🔴 Llegada de James Rodríguez

James Rodríguez volvería a jugar luego de tes meses, en un partido con Selección Colombia

El partido, que se disputará en territorio canadiense, enfrenta a dos equipos que buscan consolidarse en el arranque del campeonato. Vancouver contará en su plantilla con el colombiano Edier Ocampo, exjugador de Atlético Nacional, mientras que Minnesota espera que la calidad y experiencia de James aporten liderazgo en el mediocampo.

La presencia del ‘10’ genera gran expectativa, especialmente porque el cucuteño no disputa un partido oficial desde el pasado 19 de noviembre, cuando defendió los colores de Colombia en la victoria 3-0 frente a Australia.

Aquella noche, el capitán del combinado nacional jugó los 90 minutos y marcó uno de los goles del triunfo. Desde entonces, pasaron 116 días sin competencia oficial, marcados por su salida del Club León y la posterior elección de la MLS como nuevo destino.

El choque entre Vancouver y Minnesota promete ser el debut de James Rodríguez en la MLS

Para ver el el partido EN VIVO, la transmisión está a cargo de Apple TV Previo al viaje a Canadá, el propio James habló sobre su llegada a Minnesota y dejó claro que su objetivo es integrarse al proyecto colectivo. “Vengo para estar bien y sano para poder jugar. No llego a ser todo, sino a aportar como uno más en un equipo que ya está construido”, expresó.

Con el debut del colombiano en el horizonte, el choque entre Vancouver y Minnesota promete ser uno de los partidos más seguidos de la jornada.