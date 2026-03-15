Müller bromeó con James Rodríguez: "Pensé que te gustaban más las zonas cálidas”

El colombiano James Rodríguez está listo para debutar con Minnesota United y podría hacerlo justamente frente al Vancouver Whitecaps, equipo en el que milita el alemán Thomas Müller, con quien compartió vestuario en el Bayern Múnich.

El reencuentro entre dos viejos conocidos del fútbol europeo marca uno de los atractivos de la próxima jornada de la Major League Soccer

En la antesala del encuentro, Müller no perdió la oportunidad de bromear sobre la llegada del mediocampista colombiano a Estados Unidos y, fiel a su estilo desenfadado, recordó una vieja anécdota relacionada con el frío alemán, un tema que durante años acompañó la etapa de James en Múnich.

“Me sorprendió que haya elegido Minnesota porque en Múnich él contaba historias sobre el frío, de que se congelaba en invierno”, comentó el atacante alemán en declaraciones a los canales oficiales de Vancouver. Entre risas, incluso le envió un mensaje directo a su antiguo compañero: “James, ¿qué está pasando? Pensé que te gustaba estar más en las zonas cálidas”.

La referencia tiene su historia. Durante su paso por el Bayern, surgió la versión de que el colombiano no se sentía cómodo con las bajas temperaturas de Alemania. bEn una entrevista con The Athletic, el volante aseguró que el clima nunca fue un motivo para tomar decisiones en su carrera.

James Rodríguez: "Para mí, frío o calor, estar aquí o en Barranquilla es lo mismo, porque solo pienso en jugar"

“No me fui por el frío. He vivido en Múnich. Para mí, frío o calor, estar aquí o en Barranquilla es lo mismo, porque solo pienso en jugar”, explicó.

Ahora, el destino vuelve a cruzar a ambos futbolistas en Norteamérica, donde el debut de James y el particular humor de Müller prometen añadir un ingrediente especial al duelo.