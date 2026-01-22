¡Enorme, Suárez! Galardón de la Champions League para el colombiano

El delantero colombiano Luis Suárez, tras casi una década en diferentes clubes españoles y explotar como goleador en el Almería o Zaragoza, se ha catapultado esta temporada con el Sporting de Portugal tanto en la Liga lusa como en la Liga de Campeones, donde recibió un importante reconocimiento.

Su última parada en Liga de Campeones contra el poderoso PSG de Luis Enrique. Suárez, con doblete incluído, llegó a 19 dianas, sumando al registro frente al actual campeón de Europa.

El atacante colombiano, que la pasada temporada firmó 27 goles en la segunda española con el Almería, es un delantero que, además de olfato goleador, se distingue por su compromiso y el carácter aguerrido.

En lo que va de campeonato, ha firmado un hat-trick y cuatro dobletes, aunque, sin duda, su momento cumbre lo vivió el pasado 10 de septiembre con la tricolor, con un póker de goles en 25 minutos frente a Venezuela, en uno de los encuentros clasificatorios para el Mundial 2026.

Luis Suárez, en el equipo de la semana de la Liga de Campeones

Fue en los últimos 20 minutos del partido cuando finalmente llegaron los goles. En el 74 Suárez hizo levantar al estadio, al que hoy acudieron casi 51.500 aficionados, al inaugurar un marcador que, sin embargo, los locales lograron dominar durante muy poco tiempo.

No es la primera vez que el de Santa Marta se encuentra con el gol en la competición europea, ya que ya había conquistado la portería del Brujas y del Nápoles, a la vez que es uno de los goleadores del equipo en la Liga, donde acumula 15 tantos y se ha convertido en una de las estrellas de la temporada.

Cinco minutos después, el georgiano Kvaratskhelia, que entró al campo en sustitución de Mayulu, empató el partido.

Cuando ya parecía que el marcador acabaría en un empate, Suárez volvió a brillar y anotó el segundo ante el frenesí de los aficionados que corearon su nombre repetidamente, incluso después del pitido final.

A pesar de los intentos de los parisinos de remontar, el final del encuentro fue accidentado, con varios encontronazos, y el marcador se selló con el gol del internacional colombiano.

El debate por ser el delantero titular de la Selección Colombia

Los goles en Champions dejan huella, sus anotaciones ponen la discusión por quién debe ser el titular del equipo de Lorenzo. La discusión queda abierta, la nueva distinción, que lo dejan en el equipo de la semana junto a Vinicius, Fermín y Virgil Vin Dijk.