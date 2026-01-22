Independiente Medellín se reforzaría con un defensa que sonó para Nacional

Independiente Medellín adelanta gestiones para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2026 y uno de los nombres que aparece en el radar del club es el del lateral derecho Mateo Puerta, futbolista que actualmente pertenece a Águilas Doradas.

El jugador, de 28 años, no fue utilizado por el equipo de Rionegro en la primera fecha, situación que abre la puerta a una posible transferencia y facilita los acercamientos con el DIM, que busca alternativas en esa zona del campo.

Lea también [Video] Eduardo Méndez advirtió a Repetto y confirmó tres refuerzos más para Santa Fe

La información fue revelada por el periodista Julián Capera, quien dio a conocer que en este momento existen diálogos entre Independiente Medellín, Águilas Doradas y el entorno del futbolista, con el objetivo de encontrar una fórmula que permita concretar la operación.

Además del DIM, otro equipo quiere a Mateo Puerta

No obstante, el interés por Mateo Puerta no es exclusivo del DIM. De acuerdo con la misma versión, Cúcuta Deportivo también ha manifestado su intención de contar con el lateral derecho, por lo que la negociación podría tener más de un pretendiente en la mesa.

Puerta ya ha sido protagonista de varios rumores en el mercado de fichajes del fútbol colombiano. En distintas ocasiones su nombre estuvo relacionado con Atlético Nacional, aunque dichas aproximaciones nunca llegaron a buen puerto y el traspaso no se terminó concretando.

El defensor fue considerado durante varios años como un futbolista con proyección y regularidad, aunque su nivel durante la temporada 2025 con Águilas Doradas estuvo por debajo de lo esperado, factor que incidió en la pérdida de protagonismo dentro del equipo.

Lea también Leyenda del ciclismo colombiano anunció su retiro

Trayectoria y estadísticas de Mateo Puerta

En cuanto a su recorrido profesional, Mateo Puerta ha vestido las camisetas de Cortuluá —hoy Internacional de Palmira—, Deportivo Cali y Águilas Doradas, acumulando experiencia tanto en procesos de formación como en equipos de primera división.

Las cifras respaldan una carrera extensa en el fútbol profesional colombiano. Puerta ha disputado 214 partidos oficiales. En ese balance estadístico, el lateral registra 72 tarjetas amarillas y cinco expulsiones, además de ocho goles y nueve asistencias, números que reflejan su aporte ofensivo y la intensidad con la que suele desempeñarse en el terreno de juego.