Equipo de Portugal llegó a un acuerdo para fichar por 1 año a jugador de América

América de Cali reapareció en el mercado de fichajes tras varios día de mantener un bajo perfil, en donde lo último que se conoció fue que habría varios jugadores en carpeta de salida y también se hicieron oficiales tres incorporaciones.

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El equipo comandado por David González se ha hecho fuerte en la zona ofensiva con las recientes contrataciones de Yhormar Hurtado, Yani Quintero y Luis Quiñones, pero así mismo está buscando obtener un equilibrio en el club, razón por la cual se le daría salida a Joel Romero, quien ya tendría todo listo para jugar en Portugal.

Joel Romero ya tendría contrato para jugar en Portugal

En primera instancia, el club se encargó de confirmarle a los hinchas que las directivas del club también adelantan negociaciones para darle salida a otros jugadores: Dylan Borrero, Darwin Machis, Andrés Mosquera, Joyan Garcés, Luis Mena, Brayan Correa y Carlos Sierra.

En este listado no se encontraba el nombre de Joel Romero, por lo que la negociación con Torrense, de la segunda división del fútbol de Portugal, llegó a sorprender.

El joven mediocampista de 20 años cuenta actualmente con contrato con América hasta el 30 de junio de la temporada 2028 y tendría casi lista su salida al fútbol internacional con el objetivo de sumar minutos, experiencia y valorización por sus derechos deportivos.

Es justamente Torrense el club que le daría esta gran oportunidad y jugaría en condición de préstamo por un año, con opción de compra.

¿Cómo le fue a Joel Romero con América?

El volante debutó como futbolista profesional en América de Cali a inicios de la temporada 2025 y desde entonces ha conseguido jugar 38 partidos, más de 1.500 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con un gol y una asistencia.

Darwin Machis también saldría de América

América tomaría una decisión contundente con el extremo. Pues, todo parece indicar que el club escarlata no tendría en cuenta a Darwin Machis y ya negocia con otro equipo. De acuerdo con información de Felipe Sierra, Machis jugará en Carabobo de Venezuela.

La idea es poder acordar un préstamo. Darwin Machis firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y solo cumplió con un semestre su respectivo vínculo. Aunque seguirá ligado al América por sus derechos deportivos, su rumbo continuará en su país con Carabobo.