Exjugador colombiano ‘rechazó’ a la selección: “Suiza es la gran favorita”

Sin duda alguna, el partido del martes 7 de julio paralizará a todo el país. Colombia se mide con Suiza con la necesidad de sellar la clasificación para los cuartos de final. El seleccionado helvético tiene en estos momentos a una joven revelación como Johan Manzambi que parte como el jugador más importante para poder sacar adelante el partido y el resultado ideal.

Johan Vonlanthen nació en Santa Marta hace 40 años en Santa Marta. Sin embargo, el mediocampista tiene familia suiza e hizo toda su carrera en Europa, salvo por el 2012 cuando estuvo en Águilas Doradas. Vonlanthen representó a la selección europea.

Evidentemente, es una figura capacitada para hablar de ambas selecciones. Johan Vonlanthen no dejó duda que Suiza está en un escalón más arriba que Colombia en este duelo por el buen momento de Johan Manzambi, entre otros referentes que vienen construyendo y haciendo historia.

EL FAVORITO DE JOHAN VONLANTHEN EN EL DUELO ENTRE COLOMBIA VS SUIZA

Johan Vonlanthen no titubeó en destacar las virtudes de Suiza con respecto a las de Colombia. El colombo suizo afirmó en Blick que, “para mí, Suiza es sin duda la favorita. Tiene un estilo de juego dominante. Suiza quiere la pelota, quiere controlar el partido, quiere tener el dominio. Con Johan Manzambi, cuentan con un jugador capaz de crear peligro en cualquier momento. Y también tienen mucha calidad en el banco”.

Suiza es un rival mucho más complicado por lo que demostró el seleccionado helvético a lo largo de la fase de grupos. Quedó líder tras superar a Bosnia y Herzegovina y a Canadá y un empate frente a Catar. El samario, que ahora es asistente técnico se decantó por la selección que representó por varios años y con la que anotó siete goles.

La declaración de Johan Vonlanthen va en contra de lo que piensa Ardon Jashari al sentenciar que no hay ningún favorito y que va a ser el partido más complicado durante todo el Mundial. Mientras el colombo suizo le da toda la mano a Suiza, Jashari no parece tan satisfecho actualmente.

LAS FORTALEZAS DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

Aparte de este veredicto por parte de Johan Vonlanthen, el colombo suizo también indicó que Colombia igual no será sencillo, “son muy fuertes en esa faceta del juego y cuentan con jugadores increíblemente peligrosos como Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Suárez. Y con James Rodríguez, tienen a un jugador capaz de dar pases decisivos y distribuir el balón con eficacia. Será interesante ver cómo Suiza afronta esta potencia al contraataque”.

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El ex mediocampista sabe lo difícil que será este partido, pese a dar favorita a Suiza. Justamente, dejó claro que cree que el juego será muy cerrado y que se va a definir en penales, “espero un empate y una tanda de penaltis. ¡Emoción hasta el final!”.

Sin embargo, Johan Vonlanthen sentenció que el problema de Colombia es el del delantero. Lo ve como una selección muy compacta en todas las líneas, pero no hay un delantero que anote goles a lo largo de estos cuatro partidos disputados. “El equipo es muy sólido en defensa, sí. Pero no marca muchos goles. Antes tenían a Falcao, ahora falta un verdadero delantero centro”, concluyó el colombo suizo.