Escándalo en el Mundial 2026: investigan a la FIFA por entradas y cambios en los asientos

La FIFA quedó en el centro de una nueva polémica relacionada con la venta de entradas para el Mundial de 2026. Según reveló el diario Telegraph y confirmaron las autoridades estadounidenses, las Fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey abrieron una investigación sobre las prácticas de comercialización de boletos para los partidos que se disputarán en el estadio MetLife, incluida la gran final del torneo.

Las oficinas de los fiscales estatales anunciaron este miércoles que solicitaron documentación oficial a la FIFA tras recibir múltiples denuncias de aficionados que aseguran haber sido engañados con la ubicación de sus asientos y afectados por el aumento desmedido en los precios de las entradas.

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De acuerdo con el comunicado conjunto, las autoridades investigan posibles modificaciones realizadas por la FIFA en la distribución de las localidades del estadio una vez ya había comenzado la venta oficial de boletos. Según las quejas recopiladas, se habrían creado nuevas zonas “preferenciales” y más costosas después de la división inicial del escenario, dejando a varios compradores originales reubicados en sectores menos atractivos.

Los reportes señalan que algunos aficionados terminaron ubicados lejos del terreno de juego o detrás de las porterías pese a haber pagado por localidades de mejor categoría. Otros denunciaron no haber recibido entradas acordes con el valor cancelado inicialmente.

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Además del problema con la ubicación de los asientos, la investigación también pondrá bajo la lupa el sistema de precios dinámicos implementado para la Copa del Mundo. Las Fiscalías buscan establecer si las declaraciones públicas de la FIFA y el calendario escalonado de liberación de entradas contribuyeron a elevar artificialmente los costos de los boletos.

Según datos del portal SeatPick.com, el precio promedio para los ocho partidos programados en el MetLife Stadium alcanza actualmente los 2.790 dólares, cifras que superan ampliamente las registradas en ediciones anteriores del Mundial.

La fiscal de Nueva York, Letitia James, y la fiscal de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, aseguraron que protegerán a los consumidores frente a cualquier posible “manipulación” o “explotación” relacionada con uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.