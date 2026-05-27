Neymar llegó en helicóptero a la concentración de Brasil para preparar el Mundial 2026

La selección de Brasil ya se encuentra concentrada en la Granja Comary de Teresópolis para iniciar oficialmente la preparación rumbo al Mundial de 2026, y todas las miradas apuntaron este miércoles hacia Neymar, quien fue el último de los convocados en arribar al centro de entrenamiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El delantero del Santos llegó en su propio helicóptero al complejo ubicado en la sierra de Río de Janeiro, en medio de un amplio operativo logístico organizado por la CBF para garantizar el traslado de los futbolistas desde la capital carioca hasta el lugar de concentración. El sonido constante de las aeronaves rompió la tranquilidad habitual de Teresópolis durante toda la mañana.

De los 26 jugadores convocados por Carlo Ancelotti, únicamente faltan por incorporarse Marquinhos, Gabriel Magalhães y Gabriel Martinelli, quienes disputarán este fin de semana la final de la Liga de Campeones con PSG y Arsenal. Los tres viajarán posteriormente para unirse al grupo en Estados Unidos.

Brasil comenzó la preparación para el Mundial 2026

La llegada de Neymar genera una expectativa especial en Brasil. El atacante no jugaba con la selección desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla que lo mantuvo alejado durante un largo periodo. Además, esta será la primera Copa del Mundo del exjugador del Barcelona bajo el mando de Carlo Ancelotti, quien lo incluyó en la convocatoria definitiva presentada el pasado 18 de mayo.

Casemiro fue el primer futbolista en reportarse a la concentración. El mediocampista del Manchester United llegó desde el martes por la noche y este miércoles comenzaron las evaluaciones físicas antes del primer entrenamiento a puerta cerrada.

Brasil entrenará durante los próximos días en la Granja Comary antes de viajar a Río de Janeiro para disputar un amistoso contra Panamá en el estadio Maracaná. Posteriormente, la Canarinha enfrentará a Egipto en Cleveland y debutará en el Mundial el próximo 13 de junio frente a Marruecos.

Aunque Brasil no aparece entre los máximos favoritos, dentro del grupo existe plena confianza en poder luchar por el ansiado hexacampeonato y terminar con una sequía mundialista que ya completa 24 años.