España confirmó inesperado partido contra selección de sudamericana

La Selección de España se quedó sin disputar la Finalissima contra Argentina, pero esto no quiere decir que se quede de brazos cruzados de cara al Mundial, por lo que ha preparado una serie de partidos amistosos que le servirán para ultimar detalles en la búsqueda de ir por el título.

En primera instancia jugaría ante Serbia, Egipto y ahora uno de los inéditos duelos preparatorios rumbo a la cita mundialista será contra la Selección de Perú.

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Perú jugará el último duelo contra España antes del Mundial

La confirmación oficial del partido amistoso entre España y Perú ha despertado gran expectativa en el mundo del fútbol, al tratarse de un enfrentamiento poco habitual entre dos selecciones con estilos marcadamente diferentes.

El anuncio, realizado por las respectivas federaciones el 26 de marzo, forma parte del calendario internacional de preparación y apunta a convertirse en uno de los duelos más atractivos de la próxima fecha FIFA antes de que ruede la pelota en el Mundial.

Este compromiso representa una oportunidad estratégica para ambas selecciones. En el caso de España, el amistoso se enmarca dentro de su proceso de consolidación de una nueva generación de futbolistas, con la mira puesta en el Mundial.

Dicho compromiso se llevará a cabo el 8 de junio en suelo mexicano, justamente en Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc.

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¿Cuál es el grupo de España en el Mundial y cuándo debuta?

La Selección de España se encuentra ubicada en el grupo H junto a Cabo Verde, contra quien debutará el 15 de junio. Además también comparte grupo con Uruguay y Arabia Saudita.