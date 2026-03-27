Este jueves 26 de marzo, en suelo norteamericano, la Selección Colombia de Mayores se enfrentó a su similar de Croacia por un partido correspondiente a la fecha de amistosos FIFA. El cotejo acabó, inesperadamente para el pueblo cafetero, 2 goles a 1 a favor del combinado europeo.



Luka Vušković e Igor Matanović marcaron los tantos de Croacia, mientras que Jhon Arias anotó el único gol de la tricolor, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo. Esta derrota deja mal parada a Colombia de cara al encuentro contra Francia, que se llevará a cabo el domingo 29 de marzo.

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¿Cuántos años llevaba Colombia sin perder ante europeos?

Pero también hay un negativo dato que deja mal parada a la Selección de cara a lo que será la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Colombia llevaba 15 años sin caer con escuadras del 'viejo continente'. La última vez que perdió la tricolor ante un equipo de Europa fue el 9 de febrero del 2011.



El rival de la Selección Colombia, en un compromiso amistoso, fue España. Aquel duelo terminó por la mínima diferencia a favor del onceno ibérico. El conjunto patrio rompió, con la caída de este jueves, con una racha positiva que empezaba a ser histórica.

La racha ante los del ‘viejo continente’

Desde ese encuentro, la tricolor obtuvo triunfos o empates ante Serbia, Bélgica, Países Bajos, Grecia, Eslovenia, España, Francia, Polonia, Inglaterra, Alemania y Rumania. En esos compromisos, Colombia obtuvo 9 victorias y 3 empates.



Más allá de que se rompe la racha positiva contra rivales europeos, la derrota de este jueves 26 de marzo duele porque la Selección Colombia no pudo mostrar su mejor juego. En varios momentos del partido, la tricolor fue superada por Croacia.

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¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez tras el duelo?

Tras el cotejo, Carlos Antonio Vélez, en Planeta Fútbol, dio su análisis. “Si los jugadores afrontan el Mundial como lo jugaron hoy, nos vamos a venir rápido. Dependemos de las individualidades; usted no espere más, ninguna solución desde fuera. Hoy el técnico lo hizo todo al revés”, expresó el reconocido peripodista.



“Mejor que pase ahora, todavía hay un par de meses para corregir y para analizar. Hacía mucho tiempo que no tenía la sensación de que cada vez que a Colombia lo atacaban le iban a hacer gol”, agregó, por su lado, Faryd Mondragón.