España vs Perú EN VIVO HOY martes 6 de enero - Kings World Cup Nations 2026

Este martes 6 de enero, las selecciones de Perú y España se enfrentarán por la segunda fecha de la Kings World Cup Nations 2026, en un duelo clave para sus aspiraciones en el certamen.

El compromiso se disputará a partir de las 17:00, hora peruana, y hace parte del grupo D, zona que también integran Brasil y Catar, selecciones que se medirán entre sí el próximo jueves 8 de enero.

En la jornada inaugural, España debutó con una contundente victoria 7-3 sobre Brasil, mientras que Perú cayó 5-4 ante Catar, en un partido ajustado que dejó sensaciones mixtas para el equipo inca.

Cabe recordar que el torneo se disputa en Brasil, y que a los cuartos de final avanzarán los cinco líderes de grupo, además de los ganadores de tres llaves entre los cinco segundos y el mejor tercero del campeonato.

España vs Perú: cómo VER EN VIVO HOY martes 6 de enero

El partido España vs Perú por la Kings World Cup Nations 2026 se disputará este martes 6 de enero a partir de las 17:00 (hora peruana). El duelo se podrá ver en Disney + y DAZN, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de ambos clubes.

Horarios del partido:

Perú, Colombia y Ecuador: 17:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:00

Bolivia y Venezuela: 18:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 17:00 (Chicago) - 14:00 (Los Ángeles)

México: 16:00

España: 23:00