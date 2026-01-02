Angustia en el Visma por lesión de van Aert: “Había sangre”

La preocupación se instaló en el Team Visma | Lease a Bike luego de la lesión sufrida por Wout van Aert durante la Zilvermeercross de Mol, prueba de cyclo-cross disputada en condiciones extremas de nieve.

El belga, de 31 años, abandonó la competencia tras una fuerte caída cuando luchaba por la victoria con Mathieu van der Poel, a dos vueltas del final y en una curva que ya había provocado otros accidentes.

Según el reporte difundido por Domestique Cycling, Van Aert cayó con fuerza sobre su tobillo y rodilla derechos. “Había sangre visible en la rodilla”, y aunque intentó continuar, el dolor fue evidente cada vez que apoyaba la pierna.

El director deportivo del Visma, Jan Boven, explicó la gravedad inicial del episodio: “No pudo terminar la carrera porque tiene mucho dolor en el tobillo. Hay dos pequeñas abrasiones en la rodilla, que ya no se ve super bien, pero el tobillo es lo que más duele”.

Boven agregó que la inflamación obligó a una evaluación médica más profunda. “El tobillo está tan hinchado que tienen que ir al hospital para ver qué podemos examinar en este momento. Por ahora tenemos que esperar para sacar conclusiones”, señaló.

La incertidumbre también afecta el calendario inmediato del ciclista. “La carrera en Zonhoven es en dos días, es un plazo muy corto. No podemos dar un 100% de certeza ahora sobre si podrá salir allí”, reconoció el directivo.

Sobre la caída, Boven aclaró que no fue causada directamente por Van der Poel. “Mathieu ya se había deslizado antes, pero eso no fue la causa. Wout se asustó un poco y reaccionó con un pequeño sobresalto. Él siente que cometió un pequeño error, aunque la curva estaba muy resbaladiza”.

Pese al abandono, desde el equipo rescatan sensaciones positivas. “Puramente a nivel físico, Van Aert hizo su mejor cyclo-cross del invierno. El duelo dio esperanza, parecía estar a gusto cuando volvió al frente”, afirmó Boven.

Ahora, el Visma | Lease a Bike espera los resultados médicos para determinar si se trata de un contratiempo menor. Van Aert, pieza clave del equipo en su objetivo de liderar el ranking UCI y ser protagonista en las grandes vueltas, había manifestado recientemente su deseo de “solo un desarrollo fluido hacia mis objetivos principales”, una planificación que hoy queda en suspenso.