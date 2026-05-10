Esto dijo la prensa española tras el título del Barcelona en LaLiga

FC Barcelona venció este domingo 10 de mayo al Real Madrid en el estadio Camp Nou, que estuvo a reventar. El compromiso terminó 2 goles a 0. Marcus Rashford y Ferran Torres marcaron los tantos de los culés.



Con esta victoria, Barcelona se coronó campeón de LaLiga. Es un título totalmente diferente, pues vencer al rival de siempre con el título en juego no es un hecho que acontezca de manera habitual.

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Prensa española se pronuncia

Tras el título, así reaccionó la prensa española. “Campeones de Liga por segundo año consecutivo. Y festorro por todo lo alto. El Barça de Hansi Flick había ganado dos finales de la Supercopa y una de Copa del Rey frente al Madrid. Faltaba por ganar una final de Liga y por fin llegó, en un Spotify Camp Nou mágico y entregado”, señaló Mundo Deportivo.

Sport, por su parte, hizo referencia al gran momento con el que llegó FC Barcelona al clásico español, considerado como el mejor del deporte rey. Línea por línea, los culés arribaron al juego en un buen nivel.

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El apoyo de la afición

“Era como si todos supiéramos que iba a pasar, pero nadie quisiera darlo por hecho por miedo al qué dirán. Todo el mundo sabía que el Barça llegaba en un momento de forma infinitamente mejor y, lo más importante, unido y con una plantilla que rema en la misma dirección. El Spotify Camp Nou acompañó y, desde el primer minuto, la afición empujó sabedora de que la posibilidad de vencer al Madrid en casa y alzar el título liguero —algo insólito— era más que real”, indicó.



Marca hizo referencia a las diferencias tan marcadas que tienen tanto Barcelona como Real Madrid. Para nadie es un secreto que los últimos días en la casa blanca han sido un completo caos.

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Diferencias entre clubes

“El Barça celebró el campeonato de Liga triturando al Real Madrid en un clásico para la historia. Los azulgranas se comportaron como lo que son. Un conjunto cuajado, solidario, con los mecanismos ajustados, aunque falten piezas, sean de lujo o de reemplazo. Agresivos en la presión, generosos, convencidos de la idea que comparten con su entrenador. Un equipo, vaya, donde manda Hansi Flick y los futbolistas se ponen a su servicio. Algo que fue el Real Madrid no hace tanto, y que hoy parece un recuerdo lejano”, reseñó.