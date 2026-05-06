Desde hace varias semanas se conoce que FC Barcelona está muy interesado en contratar, para la siguiente temporada, al delantero argentino Julián Álvarez, que milita en Atlético de Madrid.



Pero este no sería el único atacante que quiere el equipo culé, ya que en las últimas horas surgió la información de que el club estaría interesado en hacerse con los servicios de João Pedro Junqueira de Jesus, que viste los colores del Chelsea FC.

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Un interés concreto

“João Pedro entra en la órbita del Barcelona para quedarse. No es un interés pasajero, sino que el delantero centro del Chelsea conforma, junto a Julián Álvarez, una lista de dos nombres que son los preferidos de Deco y el club trabajarán durante la ventana de fichajes para reforzar la posición de ‘9’”, informó Sport.



“El Barça busca a un delantero centro goleador ‘top’ que pueda desempeñar el rol de Robert Lewandowski en los próximos cursos. Y, para ello, es consciente de que será necesario realizar una inversión importante, que evidencie la mejora financiera y envíe un mensaje al mercado, marcando, de nuevo, territorio”, añadió.

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Barcelona quiere la UCL

Uno de los grandes objetivos del FC Barcelona de cara a la siguiente temporada es coronarse como campeón de la Liga de Campeones de Europa. Por eso, el plan de refuerzos tiene que ser muy bueno.



Si el asunto con el delantero brasileño se concreta, se haría oficial después de lo que será la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo, como bien se sabe, en Estados Unidos, Canadá y México.

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El artillero ideal

“Hansi Flick y Deco confeccionaron, muchos meses atrás, el prototipo de ‘9’ ideal para un ecosistema futbolístico tan exigente como el actual del Barça. Más allá de un poder de finalización intimidatorio, se exigen otras cualidades. La movilidad, la capacidad asociativa y la concepción colectiva del juego son elementos innegociables, así como el respeto a la jerarquía futbolística”, resalta el medio en cuestión sobre el atacante ideal para la institución blaugrana.



El portal, a su vez, finaliza indicando que, sin importar el centro delantero que arribe al equipo, el eje central seguirá siendo Lamine Yamal, quien se recupera de una lesión y espera estar listo para jugar el Mundial 2026 con España.





