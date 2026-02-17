VIDEO: Dávinson Sánchez pone a ganar a Galatasaray con golazo en la Champions

Inició una nueva fase de la Champions League 2025-26, los playoff, en donde dos de los principales protagonistas son Galatasaray y Juventus, uno de los duelos más atractivos e impredecibles de la fase preliminar de eliminación directa y en donde justamente Dávinson Sánchez se roba el protagonismo.

Una auténtica lluvia de goles se vive en la casa de Galatasaray, en donde ya se han celebrado cinco anotaciones desde muy temprano, justo sobre el minuto 15, con la anotación de Gabriel Sara, y que por el momento va terminando con el tanto del defensor colombiano, Dávinson Sánchez.

Dávinson pone en ventaja a Galatasaray en la Champions League

El encuentro arrancó con intensidad y goles tempraneros. A los 15 minutos, el brasileño Gabriel Sara aprovechó un error defensivo de la Juventus y puso a Galatasaray en ventaja con un remate preciso que desató euforia entre los aficionados locales. Sin embargo, apenas un minuto más tarde, el mediocampista neerlandés Teun Koopmeiners respondió con rapidez para igualar el marcador tras una eficaz jugada colectiva de la Vecchia Signora.

Juventus se terminó yendo a los camerinos con una victoria parcial de 1-2 gracias al tanto de