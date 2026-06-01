El delantero histórico de la Selección Colombia y actualmente artillero de Millonarios, Falcao García vivió una emotiva entrevista junto a su esposa Lorelei Tarón, en el video podcast "Sinceramente Cris". Allí, la pareja, habla de sus logros y sus dificultades, de la relación que tienen con Dios, la infancia del tigre y la relación con su padre.

El delantero de Millonarios no ha tenido momentos fáciles, por el contrario, junto a su esposa destacan varios momentos en donde han necesitado el apoyo mutuo, además del lazo familiar tan grande que tienen, de su estabilidad en medio de los cambios de ciudad, del lanzamiento de un libro de cuentos infantiles en los que Lorelei se convierte en la autora de historias inspiradas en la infancia del 9 de Colombia y por último de su lazo con el papá García.

Podcast con Falcao: "ahora tu prioridad va a ser tu esposa"

En medio de la entrevista, en donde la host invitada fue la actriz Ana María Estupiñán, el delantero relató momentos preciados de su niñez, como las tradiciones y enseñanzas: "Mi mamá más en tema de valores, porque mi papá fue jugador y estuvo mucho tiempo fuera, y yo estaba ya con mi mamá y ella me transmitió mucho esos valores cristianos”.

El delantero recordó con cariño a su padre: "Con él tenía mayor conexión por el tema del fútbol, ¿no? Entonces, la pasión por el deporte, el respeto por las personas, él me enseñó. Sí, y los dos, los dos eran muy generosos porque siempre ayudando a la gente que conocía, lo que habían compartido con nosotros”.

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El tigre destacó la labor que sus padres hicieron y que su madre continúa ejerciendo: "Aún mi mamá, yo veo que lo sigue haciendo, está muy pendiente, pero mi papá, ese respeto por la vocación que realizaba fue lo que me transmitió, esa disciplina, todos esos características de deportista que puedo llegar a tener fue gracias a mi papá, porque era muy responsable y siempre le decía mi mamá, tienes que llegar temprano, tienes que llevarlo al entreno y al principio cuando él realizaba la actividad de futbolista, pues casi no estaba muy presente y no me podía acompañar, pero luego ya cuando dejó el fútbol ella empezó a tener a compartir más esos tiempos conmigo".

Cristina, la anfitriona le pregunto al ídolo futbolístico: "Falca, pero tuviste, alguna conversación grabada con él, ¿de papá a papá? ¿Qué tú recuerdes?

El tigre, inmerso en la entrevista, inmediatamente respondió: “Sí, no, obvio, ya cuando me comprometí con Lore, pues él se sentó a hablar conmigo. Me entendía mucho porque él vivió lo que yo estaba viviendo, fue jugador, hombre, y ya me dijo, mira, ahora tu prioridad va a ser tu esposa, va a ser tu casa, cuídalo porque si ella está feliz, pues tú vas a estar tranquilo. Entonces por eso todos los hombres tenemos que aprender qué es lo que diga ella. Es lo que hay que hacer”, Radamel concluyó entre risas ante los asistentes.

Con este tema el delantero de Millonarios terminó, casi una hora de podcast en compañía de su esposa Lorelei Tarón, en donde develó varias intimidades del crecimiento de su hogar. Los valores que le inculcaron y los momentos en el hogar.