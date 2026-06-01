Radical decisión del Técnico de Costa Rica por escándalo de indisciplina antes de enfrentar a Colombia

La selección de Costa Rica llega al amistoso de este lunes contra Colombia en medio de una tormenta extradeportiva que obligó al técnico Fernando Batista a tomar decisiones drásticas. El entrenador argentino rompió el silencio sobre el escándalo que involucró a tres futbolistas de su plantel y aprovechó la víspera del partido en Bogotá para enviar un contundente mensaje sobre la disciplina dentro del combinado centroamericano.

El episodio generó un fuerte impacto en el entorno de Costa Rica, una selección que busca reconstruirse después de quedarse sin clasificación al Mundial de 2026 y que ya trabaja con la mirada puesta en el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Ante este panorama, Batista decidió prescindir de los tres jugadores señalados y apostar por una convocatoria renovada, integrada en gran parte por futbolistas menores de 23 años. El amistoso frente a Colombia será, además de una prueba deportiva, una oportunidad para que el técnico reafirme el mensaje de autoridad y disciplina que busca instaurar en su proyecto.

Las declaraciones de Batista se produjeron luego de que Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas quedaran por fuera de la convocatoria tras verse involucrados en un incidente ocurrido la semana pasada en San José. Los tres futbolistas estuvieron presentes en un gastrobar del barrio Los Yoses, donde se habría registrado un altercado que terminó con disparos y daños en el vehículo de Bran, según reportaron las autoridades costarricenses.

Indisciplina de algunos jugadores previo al partido contra Colombia

Lejos de esquivar el tema, el seleccionador fue enfático al señalar que el talento por sí solo no garantiza un lugar en la selección. “Todo lo que sea interno queda en el grupo. He hablado con ellos y, como me han escuchado en otras oportunidades, en la selección no solo hay que ser talentoso, también hay que tener disciplina. No puedo asegurar si las puertas están cerradas o abiertas. Acá adentro, la disciplina y los valores no se negocian”, afirmó el técnico.

Batista también lamentó que la atención mediática esté centrada en asuntos ajenos al fútbol justo antes de enfrentar a Colombia en El Campín. “Me preocupa no estar hablando de fútbol y que tengamos que referirnos a situaciones extradeportivas. Los jugadores saben que hay un entrenador y normas que no voy a negociar, y eso lo tienen muy claro”, agregó.