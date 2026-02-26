¡Son datos, y hay que darlos! Fantástico rendimiento de Richard Ríos contra Real Madrid

Richard Ríos se jugó uno de los partidos más importantes de su carrera, un partido serio, responsable y aunque el resultado no fue el esperado, tanto personalmente como para el equipo, sus datos, números y cifras llaman la atención por el rival que tenía al frente, el Real Madrid dictó la sentencia del Benfica en la Champions League, el colombiano firmó una planilla destacada por su rendimiento.

El portero del Real Madrid logró sacarle una pelota de gol del colombiano, impresionante atajada para ahogar el grito sagrado.

El partido tenía una gran cantidad de condimentos, Gianluca Prestianni, y su polémica por la imposibilidad de jugar en el Santiago Bernabéu, luego de unos presuntos insultos al ya controversial Vinicius Junior.

El partido servía como escenario para el regreso de uno de sus máximos ídolos cercanos en el banco, José Mourinho, quien fuera múltiple ganador con el equipo merengue.

Richard Ríos recibió una tarjeta amarilla al minuto 35 contra el Real Madrid

Como si fuera poco se definía la eliminatoria para el paso a octavos de final de la Champions League, un panorama destacable, para que los mejores jugadores se motiven y eleven su nivel, sin duda el caso de Richard Ríos, destacado hasta para la prensa española.

Son números y hay que darlos, Ríos ganó la mayor cantidad de duelos, 8 en total, tuvo un total de 43 toques. El mediocampista recibió una tarjeta amarilla al minuto 35, Pases precisos: 21/24 (88%). Pases en campo rival (precisión)12/14 (86%). Pases en campo propio (precisión)9/10 (90%).

Richard Ríos analizó la serie de eliminación de Champions League: “es un poco difícil, pero ya se habló mucho de ese tema. Si yo digo algo no va a cambiar mucho, pero sí fue algo atípica esta llave”.

Sobre la ausencia ed Mou en el banco en el partido de vuelta: “sí, claro (hizo falta), es nuestro líder. Independiente de lo que pase en campo o no, siempre nos ayuda, siempre está ahí para apoyarnos y para defendernos, creo que por eso fue que lo expulsaron, por estar defendiéndonos. Siempre hace falta que nuestro líder esté apoyándonos y dándonos direcciones”.

Richard Ríos, tras su partido contra Real Madrid: "la Selección es bastante importante"

Finalmente sobre Selección Colombia aseguró: “faltan algunos partidos, estoy pensando aquí, preparándome bastante. Claro que la Selección es bastante importante, pero para estar allá tengo que hacer unos buenos partidos acá, estar en un buen nivel. Intento trabajar día a día para que los seleccionadores vean que yo puedo aportar”.