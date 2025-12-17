Farense vs Benfica EN VIVO HOY miércoles 17 de diciembre por la Taça de Portugal - Hora y canal

Farense y Benfica se medirán este miércoles 17 de diciembre en un atractivo duelo correspondiente a la quinta ronda de la Taça de Portugal, en un partido que promete emociones pese a la diferencia de recorrido entre ambos en el torneo.

El conjunto lisboeta debutó en la tercera ronda del certamen, instancia en la que dejó en el camino a Chaves, y posteriormente, en la cuarta fase, eliminó a Atlético Clube de Portugal para instalarse entre los mejores.

Benfica afronta este compromiso con la intención de ratificar su favoritismo y avanzar con autoridad en una competencia que podría llegar a ser esquiva.

Por su parte, Farense llega a esta instancia tras iniciar su camino desde la primera ronda, superando cada fase con esfuerzo y convirtiendo este cruce en una oportunidad para dar el golpe ante uno de los grandes de Portugal.

De cara al compromiso, se espera que el colombiano Richard Ríos tenga minutos en el encuentro, lo que genera expectativa entre los aficionados cafeteros que siguen de cerca su presente en el fútbol europeo.

Farense vs Benfica: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 17 de diciembre

El partido Farense vs Benfica por la quinta ronda de la Taça de Portugal, se disputará este miércoles 17 de diciembre a partir de las 15:45 (hora colombiana). El evento se podrá ver en Win + Fútbol y Win Play y seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:45

Bolivia y Venezuela: 16:45

Estados Unidos: 14:45 (D.C. y Florida) - 15:45 (Chicago) - 12:45 (Los Ángeles)

México: 14:45

Portugal: 20:45

España: 21:45