Tadej Pogacar expuso una realidad en el UAE: "Conflicto de intereses"

Tadej Pogačar fue claro y directo en sus recientes declaraciones a medios internacionales al descartar la posibilidad de correr las tres ‘grandes’ vueltas en una misma temporada, algo que había generado expectativa entre los aficionados para 2026.

El ciclista esloveno explicó que su postura obedece, en gran medida, a la necesidad de evitar tensiones internas dentro del UAE Team Emirates, una escuadra con varios corredores capaces de asumir roles protagónicos.

Pogačar reconoció que sería injusto concentrar el liderazgo en Giro, Tour y Vuelta en una sola figura, cuando dentro del equipo hay ciclistas con condiciones y aspiraciones legítimas para comandar proyectos propios.

En ese contexto, es importante recordar que en la temporada anterior se habló de un supuesto conflicto con el español Juan Ayuso, quien no habría aceptado un papel secundario y terminó saliendo del equipo para fichar por el Lidl-Trek.

Declaraciones de Tadej Pogacar sobre correr las tres 'grandes'

“No sé si iría por las tres Grandes Vueltas en un año. Debería hablar con el equipo y todos tendrían que estar de acuerdo, pero no sería justo que me atribuya todas las Grandes Vueltas, podría haber un conflicto de intereses. No me obsesionan esos retos, no es un deseo”, afirmó el campeón del mundo.

Con ese panorama, todo indica que Pogačar y el UAE evaluarán si el esloveno disputa el Giro de Italia o la Vuelta a España, pues hay consenso en que el Tour de Francia volverá a ser su gran objetivo.

En la ronda francesa, Pogačar buscará su quinto título, una cifra histórica que le permitiría igualar a leyendas como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain.

Las carreras que correrá Pogacar en 2026

De cara a 2026, el calendario del esloveno incluiría clásicas de peso como Strade Bianche, Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix y Lieja-Bastoña-Lieja, además de pruebas por etapas como Tour de Romandía y Tour de Suiza.

Finalmente, en el UAE Team Emirates siguen apareciendo nombres con perfil de ‘capos’, como João Almeida, Adam Yates y Marc Soler, un factor que refuerza la decisión de Pogačar de priorizar el equilibrio colectivo sobre los récords individuales.